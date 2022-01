Były prezydent Kazachstanu przemówił. „Emeryt” Nazarbajew poparł Tokajewa

Służba prasowa Nursułtana Nazarbajewa opublikowała jego oświadczenie w Internecie - po kazachsku i po rosyjsku. Były wieloletni przywódca Kazachstanu podkreśla w nim, że obecnie prezydent Kasym Żomart-Tokajew dysponuje pełnią władzy prezydenckiej.

Nazarbajew zapewnia, że w obozie rządzącym nie ma żadnego konfliktu. To komentarz do opinii ekspertów – potwierdzanych dymisjami i aresztowaniami ludzi kojarzonych z byłym prezydentem – że w trakcie protestów Tokajew dokonał przewrotu, przejmując pełnię władzy w kraju i odsuwając Nazarbajewa z wpływowej funkcji szefa Rady Bezpieczeństwa. W opublikowanym oświadczeniu Nazarbajew informuje, że jest na emeryturze już od 2019 roku i nie wyjeżdżał ze stolicy.

Koniec epoki Nazarbajewów

Nursułtan Nazarbajew nie pokazywał się publicznie od końca grudnia. Nie pojawił się również, gdy w kraju 2 stycznia wybuchły protesty. Jego całkowite odsunięcie od rządów (mimo, że przestał być prezydentem w 2019 roku, zachował ogromny wpływ na sytuację w kraju) było jednym z postulatów demonstrantów. Tokajew to rzeczywiście uczynił, ale bynajmniej nie po to, by zaspokoić żądania Kazachów, leczy żeby samemu przejąć pełnię władzy. Wykorzystując oczywiście zamieszki.