Były prezydent Gruzji w stanie krytycznym. Szef polskiej dyplomacji zaniepokojony

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau jest zaniepokojony stanem zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego. - Liczę na to, że otrzyma on dostęp do najlepszej możliwej opieki medycznej, a gdy jego kondycja się poprawi - zostanie mu zapewniona możliwość spotkania z dyplomatami i przedstawicielami społeczności międzynarodowej - napisał w piątek szef polskiej dyplomacji.