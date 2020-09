Były minister zdrowia Łukasz Szumowski w trakcie rozmowy z Robertem Mazurkiem w RMF zagrał na pianinie [WIDEO]

Na początku programu Łukasz Szumowski był pytany o polityczną i zawodową przyszłość.

- Zawodowym posłem nie będę. Będę pracował w instytucie, w klinice jako lekarz - wyjaśnił. - Do końca kadencji jestem posłem. Będę mógł się skupić bardziej na moim okręgu. Do tej pory jako minister, szczególnie w okresie koronawirusa, swoje poselskie obowiązki - wizyty w regionie, rozmowy z ludźmi, mocno zaniedbałem - przyznał.

Szumowski odniósł się także do swoich niedawnych wakacji w Hiszpanii. Zdjęcie z wyjazdu opublikował tabloid. - To nawet nie Hiszpania. Spędziłem na morzu ok. 10 dni z jedną osobą. Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie. Okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne. Ale wakacje się udały - podsumował były minister.