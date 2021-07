Były ksiądz Paweł Kania być może trafi do ośrodka w Gostyninie. Zadecyduje sąd

Przed sądem we Wrocławiu Kania odpowiadał za gwałty i seksualne wykorzystywanie trzech nieletnich chłopców. Sąd skazał go na siedem lat więzienia. Wyrok zapadł w 2015 r. Za kratami Kania powinien poddać się przymusowej terapii, ale tego nie zrobił. Kania ma również dożywotni zakaz wychowywania i edukacji dzieci. Jednak jego kara dobiega końca. Więzienie ma opuścić 22 września.

Paweł Kania został zatrzymany pod koniec 20212 r. w hotelu Orbis we Wrocławiu. Zameldował się tam wraz z 13-letnim chłopcem. Nie był to pierwszy raz. Jednak tym razem personel zwrócił na nich uwagę. Pracownicy byli po szkoleniu w ramach akcji "Stop przemocy wobec dzieci". Dyrekcja hotelu zawiadomiła policję. Na Kanię została zorganizowana zasadzka. Dopiero wtedy odkryto, że Kania jest księdzem i że był już skazany za posiadanie dziecięcej pornografii.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu chce, by został on uznany za osobę stwarzającą zagrożenie dla innych. Złożył w tej sprawie wniosek do sądu we Wrocławiu już 31 grudnia 2020 r.

Kluczowe w tej sprawie będą opinie dwóch biegłych psychiatrów, psychologa i seksuologa. Opinie do sądu wpłynęły 13 maja 2021 r.

Jeśli sąd uzna, że Kania nie stwarza zagrożenia, były ksiądz trafi na wolność. Jeśli jednak sąd uzna, że Kania może stwarzać zagrożenie może zastosować wobec niego nadzór prewencyjny lub umieścić go w ośrodku w Gostyninie.

Do ośrodka w Gostyninie trafiają najbardziej niebezpieczni przestępcy.

Paweł Kania

Paweł Kania święcenia przyjął w 1996 r. Swoją posługę rozpoczął w Oławie. W 2002 r. trafił do parafii we Wrocławiu. Tam skrzywdził pierwszego chłopca.