Była premier Ewa Kopacz w ogniu krytyki po filmie „Stan Zagrożenia”, ujawniono nieznane zdjęcia. „Powinna była zniknąć z życia publicznego”

Posłanka dodała, że Ewa Kopacz „kompletnie nie panowała nad tym, co się działo”. - Takie było wrażenie rodzin i ja również tak ją zapamiętałam z tamtych dni. W przerwie na papierosa powiedziała do mojej bratowej, że dobrze, gdybyśmy umieścili dla niej w internecie jakieś podziękowania, bo ona się strasznie męczy. To było w chwili, gdy mnie przesłuchiwali Rosjanie. Ta osoba nie dorosła do pełnienia jakiejkolwiek funkcji – uważa Wasserman.

Kierwiński: Ewa pacz została przy ofiarach a nie uciekła

W odpowiedzi na zrzuty prawicy poseł Marcin Kierwński stwierdził, że „od lat Kaczyński i Macierewicz haniebne wykorzystują katastrofę smoleńską”. - Dziś ich akolici mają czelność atakować Ewę Kopacz, choć w odróżnieniu od nich ona została przy ofiarach a nie uciekła robiąc potem z tego wypadku polityczny oręż – oświadczył.