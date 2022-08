Był Klich, czas na Grosickiego. Kolejny Polak w Premier League

Wystarczył remis. Choć z początku i o to trzeba było drżeć, bowiem to QPR jako pierwsze wyszło na prowadzenie. W 34. minucie gola dla londyńczyków strzelił Ryan Manning, przed przerwą do wyrównania doprowadził jednak Grady Diangana, który miejsce w podstawowym składzie WBA wywalczył - najprawdopodobniej - kosztem Grosickiego.

Po przerwie piłkarze West Bromu odzyskali kontrolę nad meczem, czego dowodem była bramka na 2:1. W 49. minucie prowadzenie gospodarzom dał Callum Robinson, ale ten stał trwał tylko do 61. minuty. Wtedy wyrównał Eberechi Eze.

Grosicki na murawie pojawił się dopiero w 80. minucie. Polak zastąpił Brazylijczyka Matheusa Pereirę. "Grosik" w środowy wieczór na The Hawthorns nie pokazał jednak zbyt wiele. Porażka Brentford z Barnsley sprawiła, że ekipie Slavena Bilicia do awansy wystarczył remis.