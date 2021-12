Buty narciarskie – jak je dobrać? Jak prawidłowo zmierzyć stopę?

Buty narciarskie – jakie wybrać?

Buty na narty powinny przede wszystkim zabezpieczać nasze stawy przed urazami oraz zapewniać wygodną i komfortową jazdę. Podczas mierzenia butów narciarskich warto zwrócić uwagę, czy nie czujemy zbytniego ucisku oraz bólu. Powinniśmy mieć również na uwadze, aby odpowiednio dobrać rozmiar obuwia. Podczas zimowych zabaw będą potrzebne nam grube skarpety, które również warto uwzględnić. Czym jeszcze kierować się, podczas wyboru butów na narty?

*Rozmiar buta – kiedy wybieramy buty narciarskie na początku, warto je zapiąć oraz stanąć w wyprostowanej pozycji. Pomoże nam to ocenić, czy buty są wygodne i nie uciskają. Kupując buty narciarskie za pośrednictwem sklepu internetowego przed zakupem, warto zmierzyć stopę. Wystarczy położyć ją na kartce papieru i zaznaczyć długopisem koniuszek dużego palca oraz koniec pięty. Następnie należy zmierzyć zaznaczoną odległość. Jeśli jesteś początkujący, warto dodać do tej wartości od pół do jednego centymetra.