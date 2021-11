Burzowa pogoda w Polsce 9.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (9.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Póki co brak informacji o przymrozkach ☃️ także cieszymy się pełnią listopada. Za objaśnienia dziękujemy „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. ".

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Burze w Polsce - 9.11.2021

Dzień dobry 🙂 Fusy z epizodem zimowym zrobiły niemałe zamieszanie, nie ma co się w sumie dziwić, taka ilość śniegu spowodowałby niemały paraliż. Prognozy jak najbardziej warte uwagi ale to nadal fusy. Inaczej sprawa wygląda z ochłodzeniem, trend jest bardzo wyraźny i niemalże pewny. O wszystkim będę informował na bieżąco. Dzisiaj natomiast po przejściu w godzinach nocnych frontu okluzji chłodnej ponownie dostajemy w obszar podwyższonego ciśnienia. Centrum wyżu przemieszczać się będzie dzisiaj nad obszarem Polski w kierunku Ukrainy i dalej nad Rosję. Nad region za frontem spływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią stopniowo zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna do 3-8°C. Wiatr na ogół słaby północno-wschodni. Miłego dnia 🙂🙂

Wtorek będzie dniem pochmurnym z słabymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Maksymalna temperatura powietrza oscylować będzie w okolicach 5-7C. W porze wieczornej chmury zaczną opuszczać niebo, a bezchmurna noc z wtorku na środę przyniesie spadek temperatury ponizej 0C oraz lokalne zamglenia. La Palma. Cumbre Vieja. Oliwiny "Klejnoty" z wulkanu. 08.11

La Palma. Erupcja Cumbre Vieja. Oliwiny - "Klejnoty" z wulkanu. 08.11.2021...

#Prognoza Pogody na wtorek. #Noc W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura spadnie do 4/5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. #Dzień We wtorek zachmurzenie duże, w drugiej części dnia więcej rozpogodzeń. Temperatura wyniesie ok 9/10 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1030 hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz :)

Jesteście niesamowici! Wczoraj otrzymaliśmy od Was ponad 500 fotografii 📷☀️🔥 Nie było to łatwe, ale wybraliśmy takie top10. Wielkie dzięki‼️:)

Noc z poniedziałku na wtorek 8/9.11 w południowej połowie wojewodztwa pochmurna i deszczowa 🌧️, minimalnie temperatura spadnie do +2/+4 stopni Tymczasem w północnej połowie się rozpogodzi 🌝, wiatr osłabnie i pojawia się przymrozki do - 2 stopni 🥶

Fusy, pogodowe fusy... Ostatnie aktualizacje modelu GFS wciąż utrzymują, że w okolicach 20 listopada pojawią się nad Polską zimowe akcenty. Obecne wiązki modelu na 24 listopada sugerują prawie 30 centynetrową pokrywe śnieżną w naszym regionie 😄 ale, ale to dokładnie za 2 tygodnie, do tego czasu zmieni się jeszcze bardzo dużo i z pewnością model GFS "wypluje" jeszcze mnóstwo wariantów pogodowych na ten okres... patrzymy na to z przymróżeniem oka, ale jako ciekawostkę jak najbardziej to rozpatrujemy. Absolutnie nie siejemy paniki i nie zapowiadamy nagłego ataku zimy...Pożyjemy, zobaczymy jak to będzie, a może 24 listopada będzie 10 stopni ciepła i mnóstwo słońca?? Za 2 tygodnie rozwieją się wszystkie wątpliwości.

Okręt na tle wschodzącego słońca nad #Bałtykiem w #Sopocie.😍 Autor zdjęcia: Andrzej Semrau

Wstańcie jutro chwilę wcześniej żeby zeskrobać szyby🥶❄️ 👉Nad ranem temperatura obniży się w okolice -3°C🌡️Lokalnie może być też mglisto🌫️ Potem będzie słonecznie🌤️ Źródło obrazu: http://www.meteo.lt/ #pogoda #Warmia #Mazury #jesień2021 #listopad2021

