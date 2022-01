Burzowa pogoda w Polsce 9.01.2022. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (9.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Dzień dobry 🙂🙂 W niedzielę pogoda będzie kształtowana przez słabogardientowy obszar obniżonego ciśnienia z frontem okluzji wielocentrycznego niżu DOREEN. Do Podkarpacia dociera chłodna polarnomorska masa powietrza. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na rozwijający się w zimnych arktycznych masach powietrza wyż skandynawski. Początkiem nowego tygodnia wyż sukcesywnie będzie się umacniał i wędrował na południe, aby około wtorku/środy znaleźć się nad Polską. Ciśnienie zredukowane do poziomu morza może dochodzić do około 1035-1038 hPa, to nie jest dobra informacja dla osób skłonnych do meteoropatii. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, w pierwszej części dnia wzdłuż wschodnich rubieży województwa wzrastające do dużego i tam niewykluczone skromne opady śniegu. Poza tym bez opadów. Temperatura maksymalna do -4°C/2°C. Wiatr słaby i umiarkowany. Miłej niedzieli wszystkim życzę 🙂🙂. ".