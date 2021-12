Burzowa pogoda w Polsce 8.12.2021. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

"Witajcie 馃檪馃檵 W 艣rod臋 pogodowe karty rozdawa膰 b臋dzie wielocentryczny wy偶 znad P贸艂wyspu Skandynawskiego i p贸艂nocnej cz臋艣ci europejskiej Rosji. Umacniany kolejnymi porcjami ch艂odnego powietrza szybko nie da za wygran膮, nie mniej jednak wyniku napieraj膮cej zatoki obni偶onego ci艣nienia g艂臋bokiego ni偶u z rodowodem atlantyckim znad Europy Zachodniej klin wy偶owy b臋dzie stopniowo redukowany z obszaru naszego kraju. Ni偶 dodatkowo wzmacnia transport ch艂odnego powietrza nad obszar ciep艂ych w贸d Morza 艢r贸dziemnego, gdzie w nied艂ugim czasie w rejonie Zatoki Genue艅skiej dojdzie do uformowania kolejnego wilgotnego ni偶u, kt贸ry zgodnie z ruchem steruj膮cym w 艣rodkowych warstwach troposfery b臋dzie kierowa艂 si臋 do Polski. W 艣rod臋 pozostaniemy w ch艂odnych arktycznych masach powietrza. Pomimo 偶e znajdujemy si臋 w obszarze cyrkulacji antycyklonalnej to dominowa膰 b臋dzie zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami. Miejscami wyst膮pi膮 s艂abe opady 艣niegu. Na termometrach bez rewelacji do -6掳C/-2掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany wschodni i p贸艂nocno-wschodni. Mi艂ego dnia 馃檪馃檵 Grafiki DWD, kachelmannwetter. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 8.12.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.