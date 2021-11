Burzowa pogoda w Polsce 8.11.2021. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce 艁ukasz Kaczanowski

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 No i zaczynamy kolejny tydzie艅 馃檪 W poniedzia艂ek obszar wojew贸dztwa podkarpackiego znajdzie w polu podwy偶szonego ci艣nienia rozleg艂ego wy偶u rozci膮gaj膮cego si臋 od P贸艂wyspu Skandynawskiego po kraje zachodniej i centralnej cz臋艣ci kontynentu europejskiego. Nie mniej jednak w polu podwy偶szonego ci艣nienia z p贸艂nocy na po艂udnie w臋drowa膰 b臋dzie front ch艂odny ni偶u, kt贸rego centrum w po艂udnie znajdzie si臋 na pograniczu Estonii i Rosji. Przed frontem nap艂ywa膰 b臋dzie 艂agodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich, a za frontem wych艂odzona z wy偶szych szeroko艣ci geograficznych. W ci膮gu dnia du偶e z wi臋kszymi przeja艣nieniami. Miejscami nie mo偶na wykluczy膰 pojawienia si臋 przelotnych opad贸w deszczu, zw艂aszcza w drugiej cz臋艣ci dnia oraz w nocy z poniedzia艂ku na wtorek. Temperatura maksymalna do 5-9掳C, lokalnie 10掳C. Wiatr zachodni, s艂aby i umiarkowany okresami do艣膰 silny. Mi艂ego dnia 馃檪馃檪. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 8.11.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.