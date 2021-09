Burzowa pogoda w Polsce 8.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burze w Polsce - 8.09.2021

Ale ten czas leci. Dopiero co rozpoczynaliśmy umownie przyjęty okres występowania zjawisk burzowych w Polsce, a już dobiega on końca. Sezon burzowy w Polsce trwa od 1 kwietnia do 30 września, nie mniej jednak nawet po tym czasie burze mogą się pojawiać. Jak to się mówi, sorry taki mamy klimat 🙂 Efektowny pokaz światła i cienia, w amerykańskim stanie #Arizona 🇺🇸🇺🇸 Fot John Sirlin (https://twitter.com/SirlinJohn?s=09)

Prognoza na najbliższe dni! Brrr...🥶 Ale mamy zimne wręcz lodowate i bardziej pasujące do listopada a niżeli do początku września poranki! Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami, w wielu miejscach regionu musieliśmy się przeprosić ze skrobaczkami do szyb samochodowych bo pojawiły się przymrozki, które niezwykle rzadko zdarzają się w pierwszych dniach września... Zadajecie sobie oraz nam pytania, jak to możliwe i skąd się wzięły tak niskie temperatury o poranku? Już spieszymy wam z odpowiedzią, nasi drodzy czytelnicy! Wyż, który jest odpowiedzialny za piękną i słoneczną pogodę w naszym kraju, schodząc z nad Skandynawi ściągnął ze sobą, suchą arktyczną masę powietrza która wraz z brakiem wiatru oraz bezchmurnym niebem zaznaczyła się ujemnymi temperaturami przy gruncie a nawet i na wysokości 2m. Z każdą kolejną godziną, wspomniany ośrodek wysokiego ciśnienia odsuwa się za naszą wschodnią granicę co znów przełoży się na napływ zdecydowanie cieplejszego powietrza w kolejnych dniach z południa oraz południowego-wschodu. Tak więc kochani, druga połowa tygodnia będzie coraz cieplejsza i co najważniejsze, bez przymrozków! Środa, czwartek oraz piątek będą dniami ciepłymi oraz słonecznymi z temperaturami w ciągu dnia od 20 do 23°C. Noce oraz poranki przyniosą spadki temperatur do wartości od 8 do 12°C. Weekend będzie kontynuował pogodową sielanke, tak więc słońca i sympatycznych temperatur nam nie zabraknie a kolejne ochłodzenie pojawi się na początku przyszłego tygodnia...ale o tym napiszemy w kolejnym pogodowym poście. 😃