Burzowa pogoda w Polsce 8.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

"❗OSTRZEŻENIE❗. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 8.01.2022. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

❗OSTRZEŻENIE❗ Słupy i filary świetlne. Piękne zjawisko podczas mrozu. P24

Słupy i filary świetlne. Piękne zjawisko występujące podczas siarczystego mrozu. Dziś pojawiły się w Karkonoszach. https://wp.me/pcZwB4-2aJ „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz

Zjawiskowe słupy świetlne w Karkonoszach. Zgodnie z prognozami i naszym ostrzeżeniem temperatury w górach mocno spadają. To dobre warunki dla obserwacji słupów i filarów.

Niesamowite słupy świetlne uchwycone w #Karkonoszach.😮😍 Słupy świetlne to zjawisko optyczne, które zachodzi, gdy światło lamp, budynków jest załamywane przez kryształki lodu unoszące się w mroźnym powietrzu blisko powierzchni. Autor zdjęcia: Jelenia jest SPOKO

To jeszcze taki obrazek z dzisiaj 🔥 Jakby za chwilę miały pojawić się obłoki srebrzyste... tylko temperatura nie ta. 😉 📷 Przemysław Rodzik - 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 Alert pogodowy. Ostrzeżenie meteorologiczne. Pogoda24

Ostrzeżenie meteorologiczne: Nocą mróz do -17°C w Karpatach. Lokalnie na południu woj. małopolskiego i podkarpackiego temperatury spadną nocą do -17°C. Bezchmurne niebo przyczynia się do wypromieniowywania ciepła. Kto jest w tamtych okolicach? Jak temperatury? https://wp.me/pcZwB4-2Am „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz

Kochani pogoda sprzyja dalekim obserwacjom! 😁 Nasz dobry kolega Paweł Pająk tylko czeka na takie warunki by ruszyć z aparatem na łowy. 😍 Dzięki Paweł, może następnym razem wspólne foto? 😁

Dziś w wielu miejscach mieliśmy sprzyjające warunki do występowania zjawisk optycznych :) Otrzymaliśmy od Was kilkanaście zdjęć efektu halo i słońc pobocznych. A czy Wy zaobserwowaliście je też na swoim niebie ? 📸 Autorami zdjęć są Aleksander Harasimowicz (Warszawa), Anna Nidecka (okolice Kościerzyny) i Dorota Głowacka.

Dzisiejszy fantastyczny wschód słońca, który ukazał się nad Tatrami widocznymi ze szczytu Klimczoka w Beskidach 😍😍😍 Fot. Mateusz Miasto Szczyrk Pogoda i klimat - Łowcy Burz Paweł i Marta Błaszkowscy MeteoŚląsk - Alerty i komunikaty pogodowe Łowcy Burz Południe - małopolskie i śląskie „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

