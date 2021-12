Burzowa pogoda w Polsce 7.12.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Dzień dobry 🙂🙂 Jeszcze przez kilka najbliższych godzin Podkarpacie pozostanie w obszarze cyrkulacji cyklonalnej układu obniżonego ciśnienia z rodowodem śródziemnomorskim, który znad Półwyspu Bałkańskiego odsuwa się nad tereny Ukrainy. W chłodnym powietrzu postępuje kompensacja ciśnienia czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego ośrodka znad Półwyspu Skandynawskiego i północnej części europejskiej Rosji. Nie mniej jednak na większe dziury w chmurach bym się nie nastawiał, może to i dobrze zważywszy na możliwe znaczne spadki temperatur w ciągu nocy, w wyniku silnego wychładzania przypowierzchniowej warstwy troposfery. Do regionu zaczyna napływać istotnie wychłodzona masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach kontynentalnych. W dzień zachmurzenie duże, miejscami słabe opady atmosferyczne głównie pochodzenia zimowego. Temperatura maksymalna do -4°C/0°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Miłego dnia 🙂🙂 Grafiki DWD, kachelmannwetter