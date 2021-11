Burzowa pogoda w Polsce 7.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

7.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Dzień dobry 🙂🙂 Za nami całkiem przyzwoity dzień, odpowiedzialna za to była kompensacja ciśnienia za frontem chłodnym czego efektem była rozbudowa klina wyżowego ośrodka znad rejonów Zatoki Biskajskiej oraz powstającego w ciągu dnia wtórnego wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego. Można napisać, że po przejściu przed paroma dniami niżu z rodowodem śródziemnomorskim odblokowała nam się strefowa cyrkulacja atmosfery, w związku z czym w kolejnych dniach trzeba się liczyć ze zmiennymi warunkami pogodowymi. W niedzielę pogodowe karty rozdawać będzie wspomniany wyżej wyż znad Bałkanów. Jego panowanie nie będzie panowało zbyt długo, tuż zanim podążać będzie front okluzji chłodnej, który najprawdopodobniej dotrze do nas w nocy z niedzieli na poniedziałek, wielkich opadów jednak u nas nie przyniesie, lecz w ciągu dnia w wyniku narastającego gradientu barycznego wzrośnie prędkość oraz porywistość wiatru. Dzisiaj nad region napływa łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Po chłodnym poranku czeka nas całkiem przyzwoity dzień. Zachmurzenie przejściowo duże, na ogół małe i umiarkowane. Do zachodu słońca opady w regionie nie są prognozowane. Temperatura powietrza wzrośnie w okolice 4-12°C. Wiatr południowo-zachodni słaby umiarkowany, okresami dość silny i porywisty zwłaszcza w górach gdzie pojawią się zjawiska fenowe, w porywach do 70-100 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙂. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 7.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 7.11.2021

Dziś w regionie będzie występowało zachmurzenie umiarkowane oraz duże na krańcach górskich. Tam również nasili się wiatr. Temperatury od 4° do 10°C a ciśnienie wyniesie 1019hPa⬇️ Kolejnej nocy możliwe opady deszczu. Miłego dnia! 😊🙋

Piękna, zimowa #Śnieżka dziś.😍 Zdjęcie: Jolanta Rak

#Prognoza pogody: niedziela 07.11.2021r. #Noc W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie może pokropić. Temperatura wyniesie od 4 do 6 °C, jednak w miejscach gdzie mocniej ustąpi zachmurzenie możliwe większe spadki temperatury. #Dzień W ciągu dnia w całym województwie temperatura ok. 9°C oraz opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Wiatr w silniejszych porywach do 55 km/h z południowego zachodu, ciśnienie w południe ok. 1009 hPa. Miłej niedzieli życzy ekipa LŁB 😉

W niedzielę może zagrzmieć. ❗ Intensywne gradobicie w Boliwii. Spadło 60 cm gradu.

Intensywne gradobicie w Boliwii. Miejscami spadło 60 cm gradu. 31.10.2021 Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Prognoza burzowa na 7.11.2021 Niedziela upłynie pod znakiem napływu chłodnej masy polarnomorskiej. Za linią frontu, który przejdzie nad naszym krajem w godzinach popołudniowych i wieczornym zacznie nasuwać się wilgotne i dość niestabilne powietrze. Również sam front może wprowadzić pewną niestabilność w troposferze. W obu przypadkach może to skutkować rozwojem lokalnych, słabych burz. Komórki, które pojawią się za frontem będą rozproszone, krótkotrwałe i dość nieliczne. Ich czas życia również będzie krótki, przeważnie wyniesie poniżej 30 minut. W razie pojawienia się burz na linii frontu możliwy będzie dłuższy czas życia burz, oraz silniejszy wiatr z nimi związany. Burze, oraz przelotne opady pochodzenia konwekcyjnego mogą nasilać i tak już dość silny wiatr, jakiego spodziewamy się w niedzielę na północy naszego kraju. Pojawią się dodatkowo wspomniane opady, które lokalnie mogą być intensywne. Nie wykluczone, że miejscami spadnie drobny grad, lub krupa śnieżna. Prognoza dostępna jest też na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-7-11-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji @Monitor Burz . Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

Model GEFS uruchomiony w warunkach początkowych z godziny 12 UTC dnia 06.11.21 zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu na przełomie drugiej i trzeciej dekady listopada i to nawet na nizinach. Kto by się ucieszył z takiego obrotu sprawy? 🙂

