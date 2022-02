Burzowa pogoda w Polsce 7.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 Na początku nowego tygodnia obszar naszego regionu pozostanie w strefie obniżonego ciśnienia. Zasadniczy wpływ na warunki pogodowe na Podkarpaciu ma wielocentryczny niż, który znad Półwyspu Skandynawskiego przemieści się dzisiaj w rejony Finlandii oraz krajów nadbałtyckich. W poniedziałek zaznaczy się chłodny front prowadzący kolejną paczkę opadów. Po przejściu frontu do regionu zacznie napływać polarnomorska masa powietrza zalegająca w północnej części strefy umiarkowanej. Pojawienie się odpowiedniego kontrastu w pionie sprzyjać będzie rozwojowi zjawisk konwekcyjnych. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże. Na przeważającym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na urozmaiconych terenach regionu również śniegu. Do końca nie można wykluczyć pojawienia się burz, podczas których padać będzie krupa śnieżna. Temperatura maksymalna do -1°C/4°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny do 50-60 km/h. W górach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne. Niech moc będzie z Wami 🙂🙂