Burzowa pogoda w Polsce 6.12.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Dzień dobry 🙂🙂 W poniedziałek obszar województwa podkarpackiego znajdzie się w objęciach zatoki obniżonego ciśnienia z frontem okluzji, należący do kolejnego w ostatnich dniach ośrodka obniżonego ciśnienia z rodowodem śródziemnomorskim z centrum nad Bałkanami. Prowadzi on paczkę opadów atmosferycznych głównie śniegu i opadów mieszanych. Nad Północne oraz Zachodnie tereny kraju swój klin zacznie wypuszczać mroźny wyż skandynawski, także cieplej póki co nie będzie, a od Nowej Fundlandii nad Północny Atlantyk i dalej w rejony Wysp Brytyjskich przemieszcza się szybko intensyfikujący niż umiarkowanych szerokości geograficznych. Z bieżących prognoz numerycznych wynika, że we wtorek rano ciśnienie w jego centrum spadnie do 955 hPa, wcześniej prognozuje się w jego centrum gwałtowny spadek ciśnienia o 15-20 hPa w czasie krótszym niż 12 godzin, licząc od dzisiejszego popołudnia. Taka gwałtowna intensyfikacja niżu umiarkowanych szerokości geograficznych nosi nazwę eksplozywnej cyklogenezy. W internecie z pewnością spotkacie się z nazwą bombogeneza, nie mniej jednak jest to zwykła kalka poprzez przetłumaczenie słowa bombogenesis. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże. Miejscami opady śniegu oraz opady mieszane. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od śladu do około 10 cm. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do około -3/1°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Miłego dnia życzę 🙂🙂 Grafiki ČHMÜ, kachelmannwetter