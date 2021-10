Burzowa pogoda w Polsce 6.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 6.10.2021

Można powiedzieć, że mamy bardzo ciepły październikowy późny wieczór. O 23 w pasie od Kujaw przez łódzkie po Wrocław, Opole i Katowice notuje się od 16 do 19 stopni Celsjusza 😱 były takie dni we wrześniu kiedy do takich wartości w ciągu dnia było daleko. Ale tak to już jest gdy napływa ciepłe powietrze z południa. Niestety od jutra chłodniej. Następnie dni będą zdecydowanie zimniejsze, a wieczory, noce i poranki mogą być już bardzo zimne.