Burzowa pogoda w Polsce 6.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nasz Czytelnik Mariusz podesłał nam rano zdjęcie z Rokitna Szlacheckiego gdzie wystąpił przymrozek. Tutaj oszronione liście dyni. Informowaliście też nas o pierwszym skrobaniu szyb w samochodach. Generalnie temperatura nad ranem w regionie wynosiła od 4 do 6 stopni Celsjusza jednak były miejsca tzw. zastoiska powietrza czy zagłębienia terenu gdzie mógł wystąpić delikatny przymrozek.

Witajcie! Dzisiaj przez cały dzień mnóstwo słońca i do 20 stopni Celsjusza ☀️☀️

Były huragan Ida dotarł do Europy https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-byly-huragan-ida-dotarl-do-europy-czy-cyklon-przyniesie-zmiane-pogody-w-polsce

To była bardzo zimna noc w naszym województwie. Niemal wszędzie temperatura spadła poniżej +5 stopni, na wschodzie i południu województwa miejscami do 0/+2 stopni! Kolejne noce nadal zimne, ale nie aż tak ekstremalnie.

Najbliższe dni nie przyniosą w pogodzie większych zmian. Nie będzie warunków do rozwoju burz. Będzie coraz cieplej, kolejne dni przyniosą nam wyższą temperaturę. ☀️

RZEŚKI ŚWIT Doszły nas informacje, że gdzieniegdzie niezbędne okazało się poranne skrobanie szyb. Choć brzmi to niewiarygodnie, spoglądając chociażby na kartkę z kalendarza, temperatura minimalna przy gruncie mogła oscylować o brzasku w okolicach zera. Czy komuś z Was, drodzy czytelnicy, również przydały się drapaczki do szyb? 🤔 Fot.: Tomasz Chmielarski #wrzesien #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #swit #poranek #przymrozek