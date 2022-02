Burzowa pogoda w Polsce 6.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 Trzeba przyznać że obecny sezon zimowy obrał zupełnie inny tor w porównaniu do ubiegłorocznego. W ubiegłorocznym zima chętniej chciała zadomowić się w naszym regionie, w tym natomiast musimy się mierzyć z aktywną strefową cyrkulację powietrza. Przez co na utrzymanie zimowych warunków jest bardzo trudne, oczywiście na urozmaiconych terenach regionu śniegu nie brakuje. W połowie przyszłego tygodnia odwilż jeszcze się nasili, nie mniej jednak ocieplenie będzie krótkie. Dzisiaj nad Podkarpacie sięgnie klin wyżowy, który w ciągu dnia będzie szybko redukowany przez dobrze rozbudowaną zatokę kolejnego niżu z rodowodem atlantyckim wędrującego w strumieniu aktywnej strefowej cyrkulacji powietrza. Niż baryczny znad Morza Norweskiego, bo o nim mowa przyjmie status niżu wielocentrycznego, a związane z nim fronty atmosferyczne prowadzić będą kolejną paczkę opadów atmosferycznych oraz silniejszego wiatru. W niedzielę do Podkarpacia dociera łagodna polarnomorska masa powietrza. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura maksymalna do -4°C/5°C, lokalnie 6 kresek. Wiatr umiarkowany i dość silny do 40-55 km/h, w górach powieje halnym do 90 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Spokojnej niedzieli życzę 🙂🙂