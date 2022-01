Burzowa pogoda w Polsce 6.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

"Najlepsza świąteczna choinka w całej Bydgoszczy a ja dopiero teraz ją odkryłem 🤪😵😪 No cóż szapoba dla tego kto specjalnie się poświęcił i wypił wszystkie trunki. Ale to by wtedy dzień po dniu szło kultowe "dziś prognozy nie ma". Aktualnie w regionie mżawka🌧️, do rana może zamienić się w delikatne opady śniegu. Jutro chłodniej ale też z większą szansą na przejaśnienia 🌤️ Spacer na Święto Trzech Króli wskazany ✌️ Milej nocy 😁😁. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 5.01.2022. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 6.01.2022

#Prognoza pogody: czwartek 06.01.2022r. W czwartek dostaniemy się pod wpływ ośrodka wyżowego „Alex” znad Francji. Napłynie do nas powietrze arktyczne morskie. #Noc Noc początkowo z zachmurzeniem dużym i całkowitym. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W drugiej części nocy opady zaczną ustępować i pojawią się rozpogodzenia (szczególnie nad ranem). Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północy do 1 stopnia Celsjusza na południu. Wiatr silniejszy. #Dzień Nad ranem jeszcze na południowym wschodzie województwa niewykluczone słabe opady deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia pojawi się dużo rozpogodzeń. Temperatura wyniesie około 2 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny z północnego zachodu. Barometry wskażą w południe 1017hPa, a ciśnienie będzie jeszcze rosło. Życzymy miłej nocy i czwartku! Lubuscy Łowcy Burz 🙂

Jutro lekki powrót zimy ❄️⛄ ➡️ Przelotne opady śniegu w drugiej części dnia ➡️ Max 1-2cm, w górach niewiele więcej ➡️ Niezbyt silne porywy wiatru ➡️ Spadek temperatury poniżej 0°C Dobrej nocy! 🌙 ;) Śnieg w Egipcie? Nie. To opady gradu w Hurghadzie. 01.01.22

Pogoda zaskakuje od samego początku 2022 roku. Turystów i mieszkańców Hurghady oraz Aleksandrii, popularnych kurortów turystycznych zaskoczyły 1 stycznia 2022 roku intensywne opady drobnego gradu i krupy śnieżnej. Wiele terenów się zabieliło. Na mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz filmy przedstawiające niecodzienny widok palm i białej warstwy gradu. „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE. Alert pogodowy. P24

Ostrzeżenie pogodowe. W nocy dojdzie do oblodzeń dróg i chodników. Możliwe jest to na terenie całej Polski. Była chwila wytchnienia. Teraz chwila zamieszania z mrozem.. Najbliższej nocy ze środy na czwartek temperatury w wielu miejscach Polski spadną delikatnie poniżej zera. Będzie to powodować oblodzenia nawierzchni dróg i chodników. Uważajcie tej nocy. Udostępnij dalej. Dziękuję. https://wp.me/pcZwB4-2Am „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz Myszkowscy Łowcy Burz

❄️❄️Prognoza pogody na długi weekend - możliwa niebezpieczna sytuacja na drogach!❄️❄️ Od jutra wraca na jakiś czas delikatna zima. Wiodące modele pogodowe przewidują opady śniegu w nadchodzącą noc oraz dzień 6 stycznia. Prawdopodobnie wystąpią w towarzystwie deszczu, a po zmroku spodziewany jest spadek temperatury poniżej zera. To może spowodować oblodzenie chodników i dróg podobnie jak w Wigilię. Uważajcie! Opady śniegu nie stworzą okazałej pokrywy, choć trawniki się raczej zabielą, choć być może nie wszędzie. Nocami lekki mróz do około -4 stopni Celsjusza. Do końca weekendu w ciągu dnia temperatura może osiągać i nieznacznie przekraczać 0, zatem ze śliskimi drogami należy się liczyć cały weekend. Jutro delikatnie silniejszy wiatr, ale porywy nie powinny przekraczać 50km/h #zima #zima2022 #styczeń #3króli #lodowisko #ślisko #ostrzeżenie #łowcyburz #lowcyburzlodzkie Fot. Łowcy Burz Łódzkie

Prognoza na noc 5/6.01.2022 i dzień 6.01.2022 W nocy spodziewamy się spadku temperatury 📉 w połączeniu z silnym wiatrem 💨, co będzie związane z napływem zimnej masy powietrza. Noc się zacznie dość pogodnie, ale po północy spodziewamy się w wielu regionach przelotnych opadów deszczu ze śniegiem , a miejscami samego śniegu.🌧🌨 Temperatury nadal na plusie, rzędu 0/+1 na północy i wschodzie województwa i +1/+2 stopni na pozostałym obszarze. Lokalnie na północy województwa już w nocy zrobi się biało ⛄️ W czwartek, w dniu Trzech Króli, powróci zima ⛄️. Rankiem temperatura jeszcze na lekkim plusie, do +2 stopni, pojawią się rozpogodzenia 🌥, ale po południu wkroczą do nas liczne komórki opadowe z umiarkowanymi i silnymi opadami śniegu, trwającymi nawet do 2-3 godzin 🌨🌨. Takim opadom będzie towarzyszyć spadek temperatury poniżej zera 📉 oraz chwilami silniejsze podmuchy wiatru 💨. Z powodu rozgrzanego gruntu nie utrzyma się jednak dużo śniegu na ziemi, przeważnie od 1 do 3cm. W kolejnych dniach kontynuacja lekkiej zimy z temperaturami za dnia koło 0 stopni, nocami koło -5 stopni i sporą ilością rozpogodzeń ⛄️🌞 This is a re-share of a post

PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA CZWARTEK 06.01 I NOC Z CZWARTKU NA PIĄTEK - Myszkowscy Łowcy Burz

Prognoza pogody na jutro dostępna już na naszej stronie http://myszkowscylowcyburz.pl/index.php/2022/01/05/prognoza-pogody-dla-powiatu-myszkowskiego-i-okolic-na-czwartek-06-01-i-noc-z-czwartku-na-piatek/

Opad ogromnych płatków śniegu na północy Hiszpanii w mieście León.😮😍🌨️ Bardziej zimowo niż w Polsce.😅 Źródło: @rebeiso

