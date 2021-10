Burzowa pogoda w Polsce 5.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Pogorszenie pogody... Dość porywisty wiatr jest pierwszą oznaką zmian w pogodzie. Nad Bałtykiem znajduje się centrum płytkiego niżu, z którym związany jest pofalowany front atmosferyczny przynoszący opady deszczu. Front ten powoli przemieszcza się na wschód. Po wręcz letnim początku tygodnia, kolejne dni miną pod znakiem bardziej pochmurnej i dużo chłodniejszej aury. W środę i czwartek możliwe przelotne opady deszczu, w kolejnych dniach więcej słońca ale zimno. W środę maksymalnie do 15*C, później termometry będą wskazywać do 10-12*C. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 5.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burze w Polsce - 5.10.2021

Pogorszenie pogody... Dość porywisty wiatr jest pierwszą oznaką zmian w pogodzie. Nad Bałtykiem znajduje się centrum płytkiego niżu, z którym związany jest pofalowany front atmosferyczny przynoszący opady deszczu. Front ten powoli przemieszcza się na wschód. Po wręcz letnim początku tygodnia, kolejne dni miną pod znakiem bardziej pochmurnej i dużo chłodniejszej aury. W środę i czwartek możliwe przelotne opady deszczu, w kolejnych dniach więcej słońca ale zimno. W środę maksymalnie do 15C, później termometry będą wskazywać do 10-12C.

Pamiętacie co działo się dokładnie rok temu mniej więcej o tej porze?😇😁 #pogoda #Warmia #Mazury #październik2020 #burze2020 PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA ŚRODĘ 06.10 I NA NOC ZE ŚRODY NA CZWARTEK. - Myszkowscy Łowcy Burz

Prognoza pogody na jutrzejszy dzień już na naszej stronie. Zapraszamy. https://myszkowscylowcyburz.pl/index.php/2021/10/05/prognoza-pogody-dla-powiatu-myszkowskiego-i-okolic-na-srode-06-10-i-na-noc-ze-srody-na-czwartek/ Cumbre Vieja – erupcja wulkanu na wyspie La Palma

Właśnie pracuję nad nowym filmem o chmurach Mammatus.

Prognoza na najbliższe dni! Piękne, słoneczne babie lato rozpieszcza mieszkańców Podkarpacia podczas pierwszych dni października, chcielibyśmy aby taka aura towarzyszyła nam nawet i do końca tego miesiąca! 😃 Ale niestety jest to nieralne i nadchodzi mocne ochłodzenie wraz z przymrozkami... Z naszych wcześniejszych prognoz wynikało, iż miało dojść do zmian w pogodzie pod koniec tygodnia i tak się właśnie stanie, zrobi się chłodno, zimno ale jednak obejdzie się bez opadów bo wyż rosyjski nie dopuści frontów z zachodu... Jutro (środa) będzie jeszcze ciepło, słonecznie ale i wietrznie. Popołudniu zacznie przybywać chmur nad regionem ale padać nie będzie. Kolejne dni będą już zdecydowanie chłodniejsze, bo temperatura obniży się do 12/13°C w ciągu dnia a w piątek o poranku będzie ledwo parę kresek powyżej zera. Wiatr, słońce oraz zachmurzenie będą nam towarzyszyć w ostatnich dniach, tego tygodnia. Tak jak już wspominaliśmy, przymrozków spodziewamy się w sobotni oraz niedzielny poranek. Mróz wystąpi nie tylko przy gruncie ale i prawdopodobnie nawet na wysokości 2 metrów Drugi tydzień października zapowiada się bardzo zimny z opadami deszczu, być może nawet i krupy śnieżnej oraz śniegu w górach i Bieszczadach. Przy rozpogodzeniach znów zanotujemy znaczące spadki temperatur... Chwilowego ocieplenia spodziewamy się dopiero w okolicach połowy miesiąca.

Od południowego zachodu zmierza do województwa dolnośląskiego strefa umiarkowanie aktywnych burz, powiązanych klastrem opadów. Nie notujemy póki co groźnych zjawisk. Niebawem ruszy relacja na żywo na obserwatorzy.info/ i w aplikacji Monitor Burz. Tam też odbywa się nasza główna aktywność podczas dni burzowych, więc awarie Facebooka nie są nam straszne!

Wygląda na to, że sezon burz w Polsce nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W Czechach, tuż przy polskiej granicy, powstał nieduży liniowy układ wielokomórkowy, który zmierza w rejon takich miast jak Jelenia Góra, Jawor i Legnica. Niewykluczone, że strefa opadów konwekcyjnych i burz rozbuduje się nieco bardziej na wschód. Do późnego wieczora słabe, lokalnie nieco bardziej aktywne burze mogą pojawić w pozostałych częściach Dolnego Śląska, a także w Wielkopolsce. Poniżej prezentujemy aktualny rozkład ostrzeżeń SkyPredict. Obok burz, problemy może również sprawiać silny wiatr (kolor zielony ostrzeżeń), który na terenach górskich i podgórskich może wiać w porywach do 70-90 km/h, a w Karkonoszach i w Tatrach zdecydowanie przekraczać 90 km/h. A pamiętacie, co się działo dokładnie rok temu nad Polską? Dzielcie się swoimi pogodowymi obserwacjami i wspomnieniami w komentarzach poniżej ;).

Niesamowity filmik ‼️ Czoło w czoło z wałem fenowym 😳 Autorem ujęć się Mateusz Samek, który w niedzielę na szczycie Kościelca poczuł na własnej skórze porywy halnego. Bardzo dziękujęmy za publikację!

Jesienne poranki potrafią zaskoczyć! Dzisiejszy dzień jest ostatnim tak ciepłym dniem w najbliższym czasie. Temperatury lokalnie przekroczyły 25°C! Warto wykorzystać tak ciepłe jesienne dni. Spójrzcie jak cudowny klimat panował o poranku w lesie! <3 Zachęcamy do podzielenia się jesiennych zdjęć <3 Fot. Łowcy Burz Łódzkie

