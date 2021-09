Burzowa pogoda w Polsce 5.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza tygodniowa! Wreszcie ustały opady i nadszedł długo wyczekiwany przez nas okres w pogodzie...😃 Słońce, mnóstwo słońca czeka nas w najbliższych dniach kochani ale nie możemy też zapomnieć o przymrozkach, które już dzisiejszego poranka dały nam o sobie znać. W prognozie weekendowej, zadaliśmy pytanie, czy temperatury osiągną jeszcze 25°C we wrześniu? Poniżej znajdziemy odpowiedź! 😃 PONIEDZIAŁEK O poranku czeka nas możliwość wystąpienia przymrozków, niemal w całym województwie! W ciągu dnia będzie mnóstwo słonecznych chwil przy temperaturach od 15 do 18°C. WTOREK Kolejny ale i zarazem ostatni poranek z wystąpieniem przymrozków. Po lodowatym poranku, dzień przyniesie błękit nieba i słońce, którego aż do zmierzchu nie zabraknie. Temperatury coraz wyższe, bo od 16 do 21°C. ŚRODA Po rześkim poranku, temperatury zaczną szybko rosnąć aby w najcieplejszym momencie dnia osiągnęły nawet 22/23°C. Wyżowa pogoda zapewni nam dużo słoneczka i bezchmurne niebo. CZWARTEK Pogoda będzie nadal słoneczna i prawie bezchmurna... Poranek będzie chłodny ale już nie tak zimny jak w poprzednich dniach. A temperatury w ciągu dnia będą na poziomie 22/23°C. PIĄTEK A ostatnim dniu roboczego tygodnia, żadnych zmian w pogodzie nie należy się spodziewać a temperatury będą nadal od 21 do 24°C. W pierwszy dzień weekendu, pogoda szykuje nam miłą niespodzianke! W sobotę spodziewamy się lokalnie temperatur dochodzących do nawet 27/28°C 😃 Będzie to odpowiadni czas na "wykopki", grille oraz ogniska bo już w niedzielę czeka nas ochłodzenie, opady oraz kto wie czy czasem nie zagrzmi? Początek kolejnego tygodnia września już taki piękny nie będzie bo zrobi się przeszywająco zimno i prawdopodobnie znów przymrozki dadzą nam o sobie znać. Cieszmy się tym wspaniałym tygodniem, który jest przed nami, bo kolejnego tak ciepłego nie widać w długoterminowych prognozach... 😃