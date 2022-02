Burzowa pogoda w Polsce 5.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

Witajcie :) Weekend zaczynamy od dynamicznych procesów atmosferycznych. W sobotę pozostaniemy w obszarze cyrkulacji cyklonalnej układu obniżonego ciśnienia znad Morza Norweskiego, wczoraj na warunki pogodowe na Podkarpaciu oddziaływał front ciepły, dzisiaj przychodzi czas na chłodny. Zalegająca przed frontem chłodnym, ciepła polarnomorska masa powietrza, w ciągu dnia zostanie wyparta z obszaru regionu. Ponadto wędrująca dosyć ostra zatoka obniżonego ciśnienia w towarzystwie frontu chłodnego i zaciąganym w jego tylnej części chłodniejszego polarnego o cechach morskich skutkować będzie pojawieniem się sprzyjającego kontrastu termicznego w pionie umożliwiające ruchu pionowe i formowaniu się chmur konwekcyjnych. Po przejściu frontu ponownie w naszym kierunku zacznie rozbudowywać się klin wyżowy, nie mniej jednak produkcja niżów nad Północnym Atlantykiem trwa w najlepsze, na mapach ciśnieniowych parterowych widoczne są już kolejne niże wędrujące w strumieniu aktywnej cyrkulacji strefowej atmosfery. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Po przejściu frontu z pewnością wystartuje konwekcja, także poza wymienionymi opadami lokalnie mogą pojawić się opady krupy śnieżnej. W wyniku prognozowanej niewielkiej niestabilności, nie można do końca wykluczyć pojawienia się bardziej rozbudowanych chmur konwekcyjnych mających potencjał do generowania wyładowań. Temperatura maksymalna powietrza do 0°C – 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny do 50-65 km/h, w drugiej części dnia stopniowo słabnący. Trzymajcie się ciepło :)