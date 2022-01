Burzowa pogoda w Polsce 5.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (5.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Dzień dobry 🙂🙂 Niby środa, a dla niektórych pewnie trochę taki piąteczek 🙂 Tymczasem nad kontynentem europejskim dochodzi do stopniowej przebudowy pola barycznego, czego efektem będzie zamknięcie strefowej cyrkulacji zachodniej, a odbudowy północnej. Dla nas oznacza to pożegnanie ciepła, a przywitanie nieco chłodniejszego powietrza. W środę pozostaniemy w dobrze rozbudowanej zatoce obniżonego ciśnienia z kilkoma układami barycznymi. Główny z tendencją do wypełniania znajduje się w obszarze Półwyspu Skandynawskiego. To w jego zatoce przemieszczają się kolejne strefy frontowe. Dzisiaj nad Podkarpaciu zaznaczy się kolejny front atmosferyczny prowadzący opady atmosferyczne. Nad Europą Zachodnią zaczyna rozwijać się wyż, który w najbliższym okresie synoptycznym będzie rozbudowywał się w naszym kierunku. Do regionu napływa jeszcze stosunkowo łagodna polarnomorska masa powietrza, która w kolejnych godzinach będzie stopniowo wypierana. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże z małymi szansami na przejaśnienia. Pojawią się opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu, prognozowana suma opadów deszczu do około 5-15 mm. W wyższych partiach Bieszczad opady mieszane. Temperatura maksymalna do 3°C/5°C, lokalnie 6 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający się wieczorem w związku z przemieszczaniem się frontu chłodnego. Miłego dnia życzę 🙂🙂. ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Środa będzie dniem z kontynuacją pochmurnej oraz deszczowej pogody. Temperatura powietrza utrzyma się w okolicy 5*C. Wiatr będzie słaby, ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1000hPa. Miłego dnia 😃 Śnieg w Egipcie. Burze i śnieg w Hurghadzie. Zdjęcia 2.1.22

Śnieg w Egipcie. Najpierw burze, a następnie śnieg między innymi w Hurghadzie i Aleksandrii. Pogoda zaskakuje od samego początku 2022 roku. Turystów i mieszkańców Hurghady oraz Aleksandrii, popularnych kurortów turystycznych zaskoczyły opady śniegu. Najpierw przeszły silne burze, a następnie spadł grad i śnieg.

#Prognoza pogody na środę. #Noc W nocy miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do 3/4 stopni. Wiatr słaby. #Dzień Od godzin porannych będą pojawiać się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem ( istnieje marginalna szansa na wyładowania atmosferyczne ). Temperatura wyniesie ok 4/5 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr umiarkowany miejscami dość silny z zachodu. Barometry wskażą w południe 999 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz. :) Śnieg w Egipcie. Burze i śnieg w Hurghadzie. Zdjęcia 2.2.22

Przyjaźń i miłość między człowiekiem a psem nie zna granic. W Chorwacji pies uratował turystę przed śmiercią przez zamarznięcie. Jak podają chorwackie media i chorwaccy ratownicy, pies (Alaskan Malamute) położył się na swym panu, gdy ten wpadł do górskiego wąwozu. Pies grzał go przez 13 godzin do momentu przybycia służb ratunkowych.❤❤❤🐕

🌬🌬Stopniowe ochłodzenie... Dokonuje się zmiana pogody. Przez Polskę wędruje układ niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych i silniejszym wiatrem. Za niżem będzie napływać chłodniejsze powietrze z zachodu, a następnie z północy Europy. Pojawi się też więcej opadów, początkowo deszczu, później deszczu ze śniegiem i śniegu. 🌧🌦 Środa - silny wiatr osłabnie, ale w dalszym ciągu mogą pojawiać się umiarkowane porywy wiatru. Na niebie więcej chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, po południu możliwe także opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura będzie spadać, rano do 4-6C, pod wieczór do 1-2C na plusie. 🌨🌬 Czwartek - chłodniej, maksymalnie do 2C powyżej zera. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Koło południa pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu, następnie temperatura spadnie poniżej 0C. Możliwe oblodzenie mokrych nawierzchni ⚠️. Wiatr umiarkowany początkowo z południowego-zachodu, w ciągu dnia będzie skręcać na zachodni. 🌤🌤 Piątek - pogodny ale chłodny. Ranek i wieczór mroźne, w ciągu dnia temperatura podskoczy w okolicę 0*C. Bez opadów. Wiatr słaby.

A wy jak podsumowalibyście pogodowo miniony, 2021 rok ? 🤔 Ciekawi jesteśmy, które z Waszych zdobyczy najlepiej opisują miniony rok! Autorem kompilacji jest Kamil Domowisz. Zdjęcie pochodzi z grupy Łowcy i Obserwatorzy Burz - Zdjęcia i raporty meteo, gratulujemy zdobyczy!

Zimowe Gorce są piękne❗ Słyszycie ten zgrzyt pod butami? 😊 📷 Borievky Photogallery

