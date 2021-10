Burzowa pogoda w Polsce 4.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Dziękujęmy ‼️❤️ Przyjęło się, że ostatni dzień września jest zakończeniem sezonu burzowego. W praktyce zaś nie oznacza to, że się się z Wami rozstajemy, ponieważ wybryki pogody zawsze mogą nas zaskoczyć ;) W tym miejscu chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za okazałe nam wsparcie w poniższej zrzutce. Ten sezon sprawił, że pojawiło się tutaj 3️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ nowych fanów oraz dobiliśmy do 5️⃣mln zasięgów. Wszystko dzięki Wam 👏👏

Wrzesień dobiegł końca, więc czas na opublikowanie zdjęć miesiąca! 📷 Zgodnie z zasadami nadszedł czas na publikację trzech fotografii wykonanych we wrześniu, które cieszyły się największą popularnością na naszej grupie Łowcy Burz Łódzkie - Fani i pasjonaci meteo 🙂 Wrzesień zamyka oficjalny sezon burzowy (choć i październik potrafi się niekiedy pochwalić burzami), a plebiscyt zdominowały zachody słońca. Wyniki są następujące: 🥇 Zachód słońca pod chmurami piętra niskiego (📸 fot. Kasia Katarzyna Janic) - 63 reakcje 🥈 Zachód słońca nad mokrymi polami (📸 fot. Dariusz Kalota) - 61 reakcji 🥉 Zachód słońca w wersji "na pomarańczowo" (📸 fot. ex aequo Dagmara Chałupczyńska i Kasia Katarzyna Janic) - 55 reakcji [Kolejność zdjęć w składance jest zgodna z kolejnością prezentowaną powyżej] Gratulujemy autorom zdjęć 😊 Dziękujemy wszystkim, którzy opublikowali swoje fotografie i filmy oraz meldowali o sytuacji pogodowej na naszej grupie! ♥ #zdjęciemiesiąca #konkurs #lowcyburz

Co tam dalej w pogodzie?🧐🤔 👉Ubiegły tydzień nie był chyba zły?🤔Chwilami było nieco więcej chmur☁️ale słońce też całkiem się nie poddało🌤️💪 Trochę chłodno, ale nie tak jak w poprzednim tygodniu🥶czasem też mocniej powiało💨ale bez tragedii, a deszcz pojawił się tylko przejściowo w czwartek🌧️ 👉Rozpoczynający się tydzień przyniesie kontynuację całkiem przyjemnej jesiennej aury✌️Słońca z pewnością nie zabraknie☀️i wygląda na to, że cały tydzień będzie suchy. Do środy z temperaturą maksymalną powyżej 15°C🌡️od czwartku prawdopodobnie ochłodzi się do przedziału 10°C/15°C (noce poniżej 5°C). Nadal dość wietrznie - zwłaszcza we wtorek i w środę💨 Może być?😏 #pogoda #Warmia #Mazury #październik2021 #jesień2021

