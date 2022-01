Burzowa pogoda w Polsce 4.01.2022. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Prognoza na najbliższe dni! Po pierwszych bardzo ciepłych dniach stycznia, zbliżamy się wielkimi krokami do ochłodzenia, które rozpocznie się podczas jutrzejszej nocy. Zanim jednak pojawi się mróz oraz opady śniegu, to dziś w nocy czeka nas pochmurna, wietrzna oraz deszczowa aura... Środa przywita mieszkańców Podkarpacia intensywnymi opadami deszczu, przy temperaturach około 5/6°C powyżej zera. Obfite opady, utrzymają się w regionie do samego wieczora a nocą spodziewamy się gwałtownego ochłodzenia i wszędzie będzie około zera lub poniżej tej wartości. Zrobi się kochani bardzo ślisko, uważajmy na siebie! W czwartek (Trzech Króli), dzień rozpocznie się z zachmurzeniem umiarkowanym i całkowitym ale z biegiem dnia, pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu przy temperaturach od 0°C do 3°C. Wieczorem wypogodzi się i pojawi się spory mróz. Piątkowy poranek będzie mroźny i istnieje możliwość wystąpienia spadku temperatur, do wartości dwucyfrowych... Ogólnie dzień będzie pogodny, bez jakichkolwiek opadów z zachmurzeniem umiarkowanym. W większości regionu będzie trzymał całodobowy mróz, od -3°C do 0°C. Weekend nie przyniesie większych zmian w pogodzie, nie powinno nigdzie padać i jest szansa, że pojawi się gdzieniegdzie słońce. Nadal będzie zimno, bo temperatury wzrosną w ciągu dnia max do 1°C powyżej zera a noce pozostaną mroźne. Przyszły tydzień rozpoczniemy z podobną aurą jaka będzie nam towarzyszyła podczas weekendu, a więc słabej zimy ciąg dalszy... 😃. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 4.01.2022. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.