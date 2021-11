Burzowa pogoda w Polsce 3.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce This is a re-share of a post

Dzień dobry 🙂🙂 Dzisiaj mamy środę, który będzie jak ja to nazywam darowanym dniem, nie mniej jednak nie obejdzie się bez minusów. Po przejściu zasadniczego frontu atmosferycznego w strefie osiadania chłodnego powietrza w polu obniżonego ciśnienia uformował się słaby wyż, który dzisiaj poprawi warunki pogodowe w naszym regionie. Inny wyż znacznie stabilniejszy mamy nad Wschodnim Atlantykiem, zaciąga on chłodne masy powietrza z wyższych szerokości geograficznych, które obejmują Zachodnią Europę i docierają aż do ciepłych wód Morza Śródziemnego. Właśnie tam, w rejonie Zatoki Genueńskiej w ciągu najbliższych godzin, na styku mas powietrza o różnych właściwościach fizycznych dojdzie do uformowania wilgotnego niżu, który zgodnie z ruchem sterującym będzie wędrował w kierunku Polski. Uzbrojony w własny system frontów atmosferycznych dotrze do nas jutro. Dzisiaj nad region napływa łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże na terenach podgórskich. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 3-12°C. Opadać raczej nie powinno. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Na obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, w szczytowych partiach gór do 70-80 km/h.