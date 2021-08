Burzowa pogoda w Polsce 31.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (31.08.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Ostatni dzień wakacji nie przyniesie w pogodzie większych zmian - będzie głównie pochmurno z częstymi opadami deszczu pochodzenia konwekcyjnego. Popołudniem wystąpią lokalne burze z ulewnym deszczem oraz drobnym gradem. Temperatura maksymalna wyniesie 18*C. Miłego dnia 😃. ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Ostatni dzień wakacji nie przyniesie w pogodzie większych zmian - będzie głównie pochmurno z częstymi opadami deszczu pochodzenia konwekcyjnego. Popołudniem wystąpią lokalne burze z ulewnym deszczem oraz drobnym gradem. Temperatura maksymalna wyniesie 18*C. Miłego dnia 😃

👉 Prognoza burzowa na dziś (wtorek) Ważność: od godz. 08:00 dnia 31.08.2021 do godz. 20:00 dnia 31.08.2021 👉 Dzisiaj burze mogą towarzyszyć intensywnym opadom deszczu na froncie. Dodatkowo izolowane komórki burzowe mogą rozwijać się w strefie przejaśnień i rozpogodzeń na południowym wschodzie. Opis szczegółowy 👇 Niż znad Białorusi przemieszcza się nad Litwę, a drugi wtórny ośrodek będzie stopniowo wypełniał się nad centrum i wschodem Polski. Od zachodu będzie rozbudowywał się wyż. Nadal będziemy w wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Burze będą możliwe przede wszystkim w strefie frontu okluzji, gdzie LI jest prognozowane miejscami nawet do -5K. Utrzymają się tam także dobre warunki kinematyczne (SHEAR 0-6 km 10-20 m/s). Burze będą wbudowane w system zachmurzenia na froncie i będą rozwijać się po jego "ciepłej" stronie. Nie będzie zagrożenia silnymi porywami wiatru, natomiast opady będą miejscami sięgać 15-20 mm, ale będą łączyć się z opadami frontowymi (miejscami łączna suma opadów będzie sięgać 25-40 mm, a w woj. śląskim do 50 mm). Na wschodzie, gdzie wystąpią liczne przejaśnienia i rozpogodzenia, mogą rozwijać się izolowane komórki burzowe z przelotnymi opadami deszczu 10-15 mm i porywami wiatru do 50 km/h.

Ciągle pada... Tak wygląda Polska na skanach radarowych. W północno - wschodniej części województwa łódzkiego znajduje się centrum niżu odpowiedzialnego za ulewę. Warto zwrócić uwagę na strefy wydajne opadowo (kolor pomarańczowy) - w rejonach które nawiedzą sytuacja może być bardzo zła. Ten post kierujemy zwłaszcza do powiatów: poddębickiego, sieradzkiego, łaskiego, zduńskowolskiego, bełchatowskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego i radomszczańskiego. Dostajemy informacje o licznych zalaniach, wiemy, że strażacy mają sporo pracy pomagając przy wypompowywaniu wody. Centrum niżu przesuwa się obecnie w kierunku południowo - zachodnim wypierając strefy opadowe z naszego województwa, jednak masy powietrza krążą zgodnie z cyrkulacją cykloniczną - przeciwnie do zegara - zatem chmury opadowe przemieszczają się na południe/południowy zachód przez wspomniane wyżej powiaty. Trzymajcie się wszyscy! Ewentualne szkody możecie do nas zgłaszać za pośrednictwem poniższego linku: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=190vawmg5dxi-YQEtkm17MGa-gWViuurh&ll=51.77672907263242%2C18.664484600000016&z=18 #pogoda #deszcz #niebezpiecznapogoda #ostrzeżenie #łowcyburz #lowcyburzlodzkie #niż

Milo nam poinformować, że nas zespół w ostatnich dniach aktywnie wspierał działania Schronisko Dla Zwierząt W Zawierciu Nasze działania polegały na przygotowaniu specjalnej prognozy pogody na okres soboty 28 sierpnia dla okolic Zawiercia na III Zlot Zawierciańskich Adapciaków – Piknik Charytatywny 28.08.2021 r. Kostkowice oraz na obserwacji aktualnych danych meteo w okolicy. Mamy nadzieje, że nasza pomoc dla Schronisko Dla Zwierząt W Zawierciu się przydała! Cieszmy się, że mogliśmy Wam pomoc w tym wyjątkowym dniu! Podpisano zespół Myszkowscy Łowcy Burz.

Prognoza pogody na wtorek i noc #Noc W nocy mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11/12 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby. #Dzień Wtorek z przelotnymi opadami deszczu ( istnieje marginalna szansa na słabą burze ). Temperatura wyniesie ok 17/18 stopni na południu i e centrum do 19 na północy. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z północy. Barometry wskażą w południe 1018 hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz :)

Ostrzeżenie hydrologiczne wciąż obowiązuje‼️ Strefa opadów widoczna na poniższej animacji IMGW dotrze nad nasze regiony w drugiej części nocy. Oby rzeki pomieściły ten opad...

Sezon letni powoli się kończy, burzowy będzie jeszcze przez miesiąc. Czy czekają nas jeszcze zjawiska burzowe? Tego dowiemy się dopiero w niedalekiej przyszłości. Na razie wspominamy burze z 24 czerwca, to był z pewnością jeden z gwałtowniejszych incydentów w tym roku. Na nagraniu widać i słychać (polecamy z dźwiękiem) bardzo bliskie nagrywającego wyładowanie doziemne 😱😱⚡⚡ Filmik autorstwa Pani Weroniki z Pyskowic. Pogoda i klimat - Łowcy Burz Paweł i Marta Błaszkowscy „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Lubuscy Łowcy Burz Kataklizmy w Polsce i na świecie

Niesamowite ujęcie #Wawelu i #Krakowa wśród morza mgieł. Niezwykły widok!😍 Autor zdjęcia: Karol Nienartowicz - Mountain Photographer This is a re-share of a post

To dlatego uważamy że burza z oddali jest piękniejsza niż z bliska... Życie chmury #Cumulonimbus na kilku zdjęciach.

Raz jeszcze The Weather Channel... Wiatr dosłownie "przewraca" ludzi i robi im gwiazdę za prezenterem ;) Źródło. @Adamish_1 (TT) Ps. Huragan #Ida był naprawdę groźny i wielu prezenterów ryzykowało dużo - co widać w mediach społecznościowych. Ale czasem gdy np. wiało słabiej dodawanie dramaturgii nie było dobrą drogą.

