Burzowa pogoda w Polsce 3.10.2021. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Prognoza tygodniowa! Piękny weekend trwa w najlepsze, brak jakichkolwiek opadów w regionie a wiatr wiejący z kierunków południowych jest ciepły ale i chwilami mocniejszy... Po raz kolejny pogoda się nas słucha i jest taka jak ją prognozujemy dla naszych czytelników 😃 W dzisiejszej prognozie skupimy się na pogodzie jaka będzie nam towarzyszyła w przyszłym tygodniu oraz odpowiemy na pytanie, kiedy czeka nas zdecydowane ochłodzenie wraz z nadejściem przymrozków? Zapraszamy poniżej na szczegóły! PONIEDZIAŁEK Początek tygodnia przyniesie znakomitą aurę w naszym regionie! Będzie mnóstwo słońca na niebie przy temperaturach oscylujących wokół 20°C. Wiatr nadal będzie mocniejszy z kierunków południowych. WTOREK Kolejny dzień tygodnia będzie kontynuował wspaniałą pogodę w naszym regionie... Temperatury dochodzące do nawet 21°C oraz piękny słoneczny dzień będzie zachęcał do popołudniowej aktywności na zewnątrz. Wiatr nadal mocny i chwilami porywisty z południa. ŚRODA Nic nie wskazuje na to aby w tym dniu miały zajść jakieś konkretne zmiany w pogodzie. Nadal nad naszym niebem będzie dominował błękit nieba oraz słońce przy temperaturach około 20°C. Wiatr będzie mocny. CZWARTEK W czwartek nie możemy wykluczyć jakiś przelotnych opadów w naszym regionie oraz zacznie się robić coraz chłodniej za sprawą zmiany umiejscowienia się wyżu rosyjskiego. Temperatury będą od 14 do 17°C. Wiatr będzie słabszy jak w poprzednich dniach. PIĄTEK Koniec tygodnia zapowiada się już ze zdecydowanie zimniejszym napływem powietrza ze wschodu. Będzie zimno a do tego wiatr będzie dość mocny i skutecznie nam obniży odczucie chłodu przy świecącym słoneczku. Temperatury w ciągu dnia nie przekroczą 13°C. Z weekendem będzie problem aby przedstawić państwu dokładną prognozę, dlaczego? A no dlatego, iż istnieje możliwość wystąpienia całkowitego zachmurzenia oraz zamglenia w regionie przy tzw. "gnijącym wyżu" jak i również może się okazać, że będzie pogodnie oraz słonecznie. Pewni jesteśmy jednego, będzie zimno i wrócą przymrozki! Temperatury w ciągu dnia będą już jesienne a przymrozki przy rozpogodzeniach będą pojawiać się każdego poranka... Fusyyyyyyyy wskazują na dalsze się utrzymanie zimnego powietrza w naszym regionie! Także kochani, mamy babie lato i korzystajmy z tego co aura szykuje nam w najbliższych dniach bo lepiej już napewno nie będzie 😃. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 3.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.