Burzowa pogoda w Polsce 3.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Przed nami całkiem przyzwoity dzień, co najważniejsze bez opadów. Temperatura powietrza wzrośnie w okolice 15/20°C. Miłego dzionka 🙋🙋

Nasza pasja jest bardzo niebezpieczna to potwierdza doskonale owa fotografia… Prosimy o nienaśladowanie nas i naszych działań podczas burz. Szczególnie ten apel kierujemy dla rodziców dzieci, które często bawią się w nas, lecz nie zdają sobie sprawy, jakie to niebezpieczne Pamiętajmy, że każda burza dla nas może być to ostania burza.