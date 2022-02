Burzowa pogoda w Polsce 3.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

#Prognoza pogody na czwartek. #Noc. Jeszcze w pierwszej cz臋艣ci nocy na zachodzie wojew贸dztwa zdarz膮 si臋 s艂abe opady 艣niegu i 艣niegu z deszczem ( zrobi si臋 艣lisko)! Pozosta艂y obszar bez opad贸w. Temperatura spadnie do -1/-2 stopni Celsjusza w ca艂ym wojew贸dztwie. Wiatr s艂aby. #Dzie艅 W czwartek pocz膮tkowo bez opad贸w, ale jeszcze przed po艂udniem dojdzie do nas ciep艂y front atmosferyczny z opadami deszczu. Temperatura wyniesie ok 6 stopni. Wiatr s艂aby miejscami umiarkowany z po艂udniowego zachodu. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 1016 hPa. 呕yczymy mi艂ej nocy i czwartku Lubuscy 艁owcy Burz :) .