Burzowa pogoda w Polsce 30.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

30.11.2021 na Facebooku pojawi艂 si臋 post: "Dzie艅 dobry 馃檪馃檵馃檵 Po przej艣ciu dw贸ch uk艂ad贸w obni偶onego ci艣nienia z rodowodem 艣r贸dziemnomorskim, nad Europejskim Obszarem Synoptycznym do gry wkracza odbudowuj膮ca si臋 po chwilowej przerwie strefowa cyrkulacja zachodnia. Ostatni ni偶, kt贸ry przyni贸s艂 nam pierwszy powiew zimy odsuwa si臋 dalej na p贸艂nocno-zachodni膮 cz臋艣膰 europejskiej Rosji, a do p贸艂nocno zachodnich rubie偶y kraju zbli偶a si臋 zatoka obni偶onego ci艣nienia z zespo艂em front贸w atmosferycznych zwi膮zane z ni偶em z rejon贸w Cie艣nin Du艅skich. W najbli偶szych dniach niezabraknie opad贸w, ale znacz膮ce wahania ci艣nienia z pewno艣ci膮 nie s膮 dobra nowin膮 dla os贸b wra偶liwych na zmiany pogody. Nap艂ywa do nas ch艂odna polarnomorska masa powietrza. W ci膮gu dnia zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami oraz rozpogodzeniami. Okresami opady 艣niegu i deszczu ze 艣niegiem. Po zachodzie s艂o艅ca nad Podkarpacie dotrze strefa frontowa, w przedniej cz臋艣ci prognozuje si臋 wyst膮pienie opad贸w mokrego 艣niegu przechodz膮ce w opady mieszane oraz sam deszczu. Na terenach podg贸rskich przyb臋dzie kolejne kilka centymetr贸w 艣niegu. Temperatura maksymalna do -3/3掳C. Wiatr umiarkowany okresami do艣膰 silny i porywisty. W Bieszczadach do 70-90 km/h powoduj膮cy zawieje i zamiecie 艣nie偶ne. Mi艂ego wtorku 馃檪馃檪 Dane 膶HM脷, kachelmannwetter. ". Sprawd藕, jak wygl膮da sytuacja burzowa w Polsce 30.11.2021. Gdzie s膮 burze i wy艂adowania atmosferyczne?

Burze to gwa艂towne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, kt贸re mog膮 wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto sprawdza膰 informacje dotycz膮ce sytuacji burzowej w Polsce, aby by膰 na bie偶膮co. 艢led藕 z nami najnowsze wiadomo艣ci z Facebooka o burzach w Polsce.

Dzie艅 dobry Kochani W wielu miejscach naszego regionu ponownie zawita艂a zima . A Kolejne opady 艣niegu przed nami . A jak u was ?

O poranku mog膮 jeszcze wyst膮pi膰 przelotne opady 艣niegu, ale w czasie dnia nie powinno ,,sypa膰". Temperatury od -1掳C do max 2掳C z mo偶liwymi niewielkimi przeb艂yskami s艂o艅ca. Opady powr贸c膮 kolejnej nocy oraz nasili si臋 wiatr sprawiaj膮c, 偶e odczuwalna temperatura b臋dzie jeszcze ni偶sza. B臋dzie bardzo 艣lisko, uwa偶ajmy. Mi艂ego dnia! 馃槉馃檵

+++ORIENTACYJNA PROGNOZA NA PIERWSZE KILKA DNI GRUDNIA+++ Jak w tytule, prognoza ma charakter orientacyjny i nie nale偶y jej traktowa膰 jako wyroczni臋, chcemy jedynie Wam przybli偶y膰 czego mo偶na si臋 spodziewa膰 po pogodzie, a oczywi艣cie dok艂adne prognozy na nast臋pny dzie艅 b臋d膮 si臋 pojawia膰 codziennie. 艢roda (1.12). W tym dniu rankiem b臋dzie pogodnie z przymrozkami, ale w ci膮gu dnia b臋dzie przechodzi艂 front ciep艂y nios膮cy pocz膮tkowo opady 艣niegu nios膮ce od 2 do 5 cm 艣niegu, a tu偶 za nimi ju偶 niestety opady mieszane i sam deszcz, jednak na wschodzie i p贸艂nocy wojew贸dztwa do ko艅ca dnia powinna utrzyma膰 si臋 zimowa sceneria. Czwartek (2.12). Poranek tego dnia to ju偶 odwil偶 na ca艂ego, opady deszczu, silny wiatr, okresowe rozpogodzenia i temperatura +3/+6 stopni. W ci膮gu dnia ponownie si臋 och艂odzi, a na zachodzie i p贸艂nocy wojew贸dztwa temperatura spadnie do oko艂o zera stopni i jest nadzieja na powr贸t bia艂ych krajobraz贸w. Pi膮tek (3.12). Na ten dzie艅 pojawia si臋 ju偶 sporo niepewno艣ci, ale jest szansa, 偶e najpierw w nocy przejd膮 opady 艣niegu przez wi臋ksz膮 cz臋艣膰 wojew贸dztwa, zabiel膮 krajobrazy, a nast臋pnie niebo si臋 rozpogodzi i temperatura spadnie do -2/-5 stopni. W ci膮gu dnia mia艂oby nadal by膰 s艂onecznie z lekk膮 pokryw膮 艣nie偶n膮 i temperatur膮 do +1/+2 stopni. Trzeba si臋 jednak liczy膰 z tym, 偶e te nocne opady mog膮 jeszcze znikn膮膰 z prognoz i b臋dzie to nadal dzie艅 bez pokrywy 艣nie偶nej. Sobota (4.12). Je艣li obecne prognozy si臋 sprawdz膮, to prawdopodobnie by艂aby powt贸rka z pi膮tku. Po mro藕nej pogodnej nocy z temperatur膮 do -3/-5 stopni, za dnia nadal s艂onecznie i do 0/+2 stopni. S膮 jednak scenariusze, kt贸re m贸wi膮 i偶 w ci膮gu dnia si臋 zachmurzy i popada 艣nieg. Od niedzieli (5.12) rozbie偶no艣ci w modelach s膮 jeszcze wi臋ksze, na chwil臋 obecn膮 wi臋kszo艣膰 scenariuszy m贸wi o opadach 艣niegu, a w kolejnych dniach ju偶 ca艂odobowym mrozie, co by da艂o pocz膮tek pierwszego d艂u偶szego epizodu zimowego. Jednak niekt贸re scenariusze, np popo艂udniowa realizacja modelu ECMWF, sugeruje dalsz膮 walk臋 zimy z przedzimiem - a co za tym idzie temperatury przez zero i opady r贸偶nej ma艣ci. Poni偶ej skriny prognozowanych temperatur w ci膮gu dnia wg modelu ICON na dni 1-3.12, a tak偶e rozk艂ad prognozowanych opad贸w na 艣rodowe (1.12) popo艂udnie i noc z czwartku na pi膮tek (2/3.12). 殴r贸d艂o: wxcharts.com Intensywne opady 艣niegu i silny wiatr. Mo偶liwe zamiecie. P24

Na dynamik臋 w pogodzie nie mo偶emy ostatnio narzeka膰. Dwa ni偶e z po艂udnia. Kolejne dwa id膮 z zachodu. Pierwszy ju偶 jutro. Przyniesie intensywne opady 艣niegu i silny wiatr. Mo偶liwe zawieje i zamiecie. https://lowcyburzpim.pl/2021/11/29/intensywne-opady-sniegu-i-silny-wiatr-mozliwe-zawieje/ Sie膰 Obserwator贸w Burz 鈥濻orry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros艂awa Tura艂y.

#Prognoza pogody na wtorek. #Noc W nocy na po艂udniowym zachodzie wojew贸dztwa mog臋 jeszcze zdarzy膰 si臋 s艂abe opady 艣niegu i 艣niegu z deszczem, pozosta艂y obszar bez opad贸w. Temperatura spadnie do 0/1 stopni miejscami mniej . Uwaga mo偶e by膰 艣lisko !!. Wiatr s艂aby. #Dzie艅 W godzinach rannych od zachodu wkroczy strefa s艂abych, umiarkowanych a miejscami intensywnych opad贸w 艣niegu zwi膮zana z zakludowanym frontem atmosferycznym ( mo偶liwe 偶e utworzy si臋 pokrywa 艣nie偶na ) zbiegiem dnia 艣nieg b臋dzie przechodzi膰 w deszcz. Temperatura wyniesie ok 4/5 stopni po przej艣ciu frontu w trakcie opad贸w b臋dzie ok 0/2 stopni. Wiatr umiarkowany miejscami silny z p贸艂nocnego zachodu. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 995 hPa. 呕yczymy mi艂ej nocy i wtorku Lubuscy 艁owcy Burz :) .

Wtorkowy poranek i przedpo艂udnie przyniesie troch臋 s艂o艅ca馃尋锔 B臋dzie te偶 trzyma膰 lekki mr贸z馃尙锔弆okalnie r贸wnie偶 popr贸szy ... ale pod wiecz贸r dotr膮 kolejne wyra藕niejsze opady 艣niegu!馃尐锔(z przyrostami pokrywy od 1 cm do 3 cm鉂勶笍) 殴r贸d艂o obrazu: http://www.meteo.pl/ #pogoda #Warmia #Mazury #listopad2021 #jesie艅2021 #zima

