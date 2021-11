Burzowa pogoda w Polsce 29.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

29.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Hej kochani! 🙋 Jak tam u was? Zabieliło? 😍 Przysyłajcie zdjęcia w komentarzu z podpisem miejscowości! Co do filmów? Filmy możecie przysyłać na naszą grupę: Podkarpacie - Raporty zjawisk Meteorologicznych Trzymajcie się ciepło i uważajcie bo warunki w niektórych miejscach są bardzo niebezpieczne. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 29.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Burze w Polsce - 29.11.2021

Hej kochani! 🙋 Jak tam u was? Zabieliło? 😍 Przysyłajcie zdjęcia w komentarzu z podpisem miejscowości! Co do filmów? Filmy możecie przysyłać na naszą grupę: Podkarpacie - Raporty zjawisk Meteorologicznych Trzymajcie się ciepło i uważajcie bo warunki w niektórych miejscach są bardzo niebezpieczne.

Kto da więcej, kto da więcej!😁🌨️ 👉Rano na oficjalnych posterunkach meteo zmierzono📏❄️ 📌#LidzbarkWarmiński: 10 cm 📌#ElblągMilejewo: 10 cm 📌#Olsztyn: 9 cm 📌#Kętrzyn: 8 cm 📌#Mikołajki: 4 cm 👉Opady stopniowo słabną, ale w większości regionu od czasu do czasu będą one występować do końca dnia i również w nocy - najwięcej opadów w tym czasie pojawi się w rejonie 📌#Gołdap i #Olecko🌨️ 👉W dzień temperatura delikatnie powyżej 0°C🌡️więc trochę śniegu się stopni, ale w nocy kiedy chwyci delikatny mróz znów może go trochę dopadać🌨️ Dziękujemy za wszystkie materiały!📸😍 #pogoda #Warmia #Mazury #listopad2021 #jesień2021 #zima

Praktycznie w całym regionie notowane są opady śniegu ⛄☃️☃️ Dane weather.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek okiem Jarosława Turały. P24

Pogoda na poniedziałek i wtorek okiem Jarosława Turały. 29.11 i 30.11... Prognoza tygodniowa od 29.11.2021 do 5.12.2021 - Mapa burzowa - gdzie jest burza? | Sieć Obserwatorów Burz

Przełom listopada i grudnia przyniesie prawdziwą pogodową przekładankę. Czekają nas zarówno intensywne opady śniegu i ochłodzenie, a zaraz po nich opady deszczu i krótkotrwała odwilż. Pojawi się też silny wiatr, a w drugiej połowie tygodnia możliwy będzie całodobowy mróz. Czy to oznaka początku prawdziwej zimy? Szczegóły znajdziecie w naszej tygodniowej prognozie pogody! ❄ 👇 https://obserwatorzy.info/prognoza-tygodniowa-od-29-11-2021-do-5-12-2021/

Dzień dobry!☃️ No to czas na poranny raport😁 Kogo zasypało?🌨️❄️ Ktoś z Was zmierzył pokrywę śnieżną?📏🤔

