Burzowa pogoda w Polsce 29.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza na najbliższe dni! Mamy bardzo przyjemny, w miarę ciepły choć czasem i pochmurny początek tygodnia. Zgodnie z prognozą tygodniową od jutra zaczną się powolne zmiany w pogodzie, bo zrobi się trochę chłodniej i zachmurzenie będzie postępowało aż do wtargnięcia frontu w czwartek i wystąpienia opadów deszczu...ale zacznijmy może od środy. Jutro zachmurznie może zdominować niebo nad naszym regionem ale i lokalnie nie możemy wykluczyć słońca, które może się gdzie nie gdzie pojawić. Deszczu nie spodziewamy się, a temperatury będą podobne do tych dzisiejszych od 13 do 16°C. Czwartek będzie dniem pochmurnym, deszczowym i wietrznym na Podkarpaciu. Miejscami może dość intensywnie popadać, do 10mm na metr kwadratowy. Zimno będzie, od 10 do 13°C. Na szczęście od piątku pogoda zacznie się zdecydowanie poprawiać i w weekend powinniśmy się cieszyć słońcem, błękitem nieba ale żeby nie było aż tak kolorowo to wiatr może być dość silny i porywisty. Temperatury wzrosną do nawet 18/19°C. Tak jak już wspominaliśmy, pierwsze dni października będą w miarę ciepłe, wietrzne i z małą ilością opadów. Chłodniejszej aury z większą ilością deszczu, mgieł oraz zachmurzenia całkowitego spodziewamy się po 7.10 jak niże znad Atlantyku będą się przesuwały nad Skandynawię. Ale do tego chłodniejszego okresu jest jeszcze kilka dni, więc może się coś zmieni na lepsze? 😃 Oby!