Burzowa pogoda w Polsce 29.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (29.08.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "👉 Prognoza burzowa na dziś (niedziela) Ważność: od godz. 09:00 dnia 29.08.2021 do godz. 20:00 dnia 29.08.2021 👉 Burze możliwe będą w zachodniej połowie kraju. Będą to głównie pojedyncze komórki. Miejscami związane z nimi będą silniejsze opady deszczu - wysokość opadów sięgać może 10-15 mm, a w wyniku kumulacji około 20 mm. Zagrożenie silnym wiatrem i opadami gradu jest niskie. Burze będą występować głównie w godzinach popołudniowych. Opis szczegółowy 👇 Pozostaniemy w zasięgu niżu, wpływ stref frontowych zaznaczy się na północy oraz krańcach wschodnich kraju, gdzie miejscami występują opady deszczu o silnym natężeniu, w tym pochodzenia konwekcyjnego. W kolejnych godzinach silne opady deszczu możliwe będą możliwe głównie na Pomorzu. Prawdopodobieństwo burz na tym obszarze nie będzie jednak wysokie. Większa szansa na burze wystąpi na zachodzie, częściowo też w centrum i południu Polski, czemu sprzyjać będzie podwyższona pionowa różnica temperatury powietrza między dolną a środkową troposferą. Przełoży się to na niewielką niestabilność (ML poniżej 500 J/kg). Niewielka niestabilność w połączeniu ze słabym przepływem powietrza umożliwią rozwój głównie pojedynczych burz, choć miejscami liczba komórek konwekcyjnych może być większa i mogą tworzyć się słabo zorganizowane układy wielokomórkowe (głównie południowa część wyznaczonego obszaru). Zagrożenie związane z burzami nie będzie duże, chociaż miejscami nie można wykluczyć silnych opadów deszczu, których natężenie 10-minutowe może sięgać około 5 mm. Całkowita wysokość opadów może sięgać 10-15 mm, lokalnie, głównie w wyniku kumulacji około 20 mm. Burzom punktowo mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 60 km/h i opady małego gradu. Burze możliwe będą głównie w godzinach popołudniowych, wieczorem ich aktywność będzie zanikać. ".

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Czasami kochani trzeba spoglądać również na inne kraje by czerpać wiedzę i lepiej analizować to co może się wydarzyć w naszym kraju w przyszłości. W tej chwili nasze oczy są zwrócone na Stany Zjednoczone i huragan IDA, który osiągnął już czwartą kategorie i będzie rósł w siłę. Nowy Orlean oczekuje uderzenia huraganu. Obecnie wiatr ciągły o stałej prędkości 215km/h a porywy dochodzące do nawet 260km/h. Jego prędkość będzie jeszcze wzrastać a porywy mogą przekroczyć nawet 300km/h co będzie powodowało ogromne straty. Obecne ciśnienie panujące w jego ,,oku" wynosi 949hPa! Mimo iż ludzie zostali ostrzegani przez synoptyków dużo wcześniej, znowu wszyscy czekali na ostatnią chwilę i powodem tego są zakorkowane autostrady. My jako łowcy burz analizujemy te warunki, wiedzy nigdy dość a tego typu przykłady przydają się nam do wczesnego wydawania ostrzeżeń.

Ostatni weekend wakacji żegnamy jesienną aurą.🌧️☔ Później podamy więcej info o dość niepokojących prognozach sum opadowych na najbliższe dni ‼️ To co? Jesienary przejmują pałeczkę? 😎

Witam w niedzielę. Piękna chmura szelfowa zaobserwowana w Niemczech. Pogoda na dziś, 29 sierpnia 2021. Opady deszczu i lokalne burze. Najwięcej opadów na północy i południu Polski. Śnieg w Tatrach | DobraPogoda24.pl

W ciągu najbliższej doby 29/30.08 zapowiada się dostawa deszczu https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-na-dzis-29-sierpnia-2021-prognoza-opady-deszczu-lokalne-burze-snieg-w-tatrach

Kochani. Miło nam poinformować, że dziś swoje urodziny obchodzi Szef oraz Założyciel Myszkowskich Łowców Burz - Sebastian Burzynski. Z tej oto okazji życzym6 Ci serdecznie wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń oraz samych udanych sezonów burzowych. 100 Lat!!

Dziś zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Temperatury będą miały problem z osiągnięciem 15°C. Wiatr z północy - słaby, ciśnienie 1013hPa ⬇️ Miłej niedzieli. 🙋

Profilowe wróciło już do normy :) Ps. Aż tak chudy nie jestem. Włosy też mam krótsze. No i nie opanowałem jeszcze tej magicznej zdolności przemieszczania się po lodzie w klapkach, pijąc kawę i czytając Pana Tadeusza jednocześnie. Ale może kiedyś. Mamy duży dystans do siebie. Jeśli komuś z Was poprawiłem humor owym profilowym - cieszę się niezmiernie!

Prognoza burzowa na 29.08.2021 W niedzielę pogodę w Polsce kształtować będzie układ niskiego ciśnienia z centrum nad Białorusią oraz związany z nim front atmosferyczny. Nadal napływać będzie też chłodne i dość wilgotne powietrze polarnomorskie. W ciągu dnia ponownie rozwijać się będą izolowane, ale liczne komórki konwekcyjne, z czego część będzie mogła generować wyładowania atmosferyczne. Niektóre z burz będą mogły się łączyć w niewielkie układy wielokomórkowe. Głównym zagrożeniem będą punktowo intensywne opady deszczu i silny wiatr pochodzenia burzowego. Miejscami spaść może grad. Podobnie jak w dniach poprzednich, mogą się pojawiać lejki kondensacyjne. Prognoza dostępna jest także na naszej stronie internetowej: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-29-08-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

