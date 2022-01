Burzowa pogoda w Polsce 29.01.2022. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Zgodnie z zapowiedziami druga po艂owa tygodnia mija nam pod znakiem dynamicznej pogody ze znacz膮cymi wahaniami ci艣nienia, z czego z pewno艣ci膮 nie s膮 zadowoleni meteoropaci. Za nami pierwszy z dw贸ch ni偶贸w z rodowodem atlantyckim przewidzianych na najbli偶sze dni. Maksymalna 艣rednia pr臋dko艣膰 wiatru oscylowa艂a w interwale 40-70 km/h; Rzesz贸w 72 km/h, Strzy偶贸w 69,5 km/h. Za ca艂e zamieszanie odpowiedzialny by艂 ni偶 MARIE, o艣rodek wype艂nia si臋 i szybko odsuwa si臋 nad europejsk膮 cz臋艣膰 Rosji. Dodatkowo po przej艣ciu frontu okluzji ch艂odnej rozbudowuje si臋 nad nami klin wy偶owy, a do regionu nap艂ywa masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. Klin wy偶owy w ci膮gu dnia b臋dzie niestety wypierany przez kolejny z serii ni偶贸w atlantyckich. B臋dzie to bardzo g艂臋boki i aktywny ni偶, z jakim w tym roku nie mieli艣my do czynienia. W dojrza艂ej fazie b臋dzie si臋 charakteryzowa艂 minimalnym ci艣nieniem na poziomie oko艂o 960 hPa, gradient ci艣nienia pomi臋dzy p贸艂nocn膮, a po艂udniow膮 cz臋艣ci膮 kraju przekroczy 30 hPa. Dzie艅 rozpocznie si臋 ca艂kiem przyzwoicie aby u艣pi膰 nasz膮 czujno艣膰. Zachmurzenie du偶e z rozpogodzeniami do umiarkowanego, na og贸艂 bez opad贸w. Przed zachodem s艂o艅ca stopniowy wzrost zachmurzenia. Z ni偶em NADIA, kt贸ry zosta艂 zakwalifikowanych do rangi orkanu zwi膮zany b臋dzie uk艂ad front贸w atmosferycznych, kt贸re wci膮gu sobotniego dnia w臋drowa膰 b臋d膮 z p贸艂nocnego zachodu na po艂udniowy wsch贸d. Prowadzi膰 b臋d膮 opady atmosferyczne o zr贸偶nicowanym charakterze oraz intensywno艣ci, kt贸re dotr膮 do zachodnich rubie偶y wojew贸dztwa jeszcze przed zachodem s艂o艅ca. Temperatura maksymalna do -4掳C/3掳C, lokalnie 4 kreski. Wiatr s艂aby i umiarkowany, po zachodzie s艂o艅ca wzmagaj膮cy si臋 do silnego do 35-45 km/h, w drugiej cz臋艣ci nocy ju偶 55-75 km/h, z tendencj膮 wzrostow膮. Mi艂ego dnia mimo wszystko 馃檪 漏漏漏漏漏漏 Pami臋tajcie, aby udost臋pni膰 tre艣ci, je艣li znajdziecie w nich warto艣膰. Dzi臋ki wielkie 馃檪. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 29.01.2022. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.