Burzowa pogoda w Polsce 28.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Niestety, nadchodzące opady śniegu mogą sprowadzić ze sobą szereg zimowych utrudnień. Choć opady będą trwać zaledwie kilka godzin, mogą być bardzo intensywne, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w rejonie Wielunia i Kalisza. Lokalnie spadnie tam od 8 do 12 cm mokrego, ciężkiego śniegu. Jeszcze większe opady mogą wystąpić we wschodniej części Sudetów oraz na Przedgórzu Sudeckim, gdzie w ciągu niespełna 12 godzin moze spaść nawet 12-16 cm nowej pokrywy śnieżnej! Tak duże opady śniegu mogą doprowadzić do problemów z przejezdnością dróg oraz awarii energetycznych, stąd w systemie SkyPredict wydaliśmy stosowne ostrzeżenia. Bądźcie czujni i przygotowani!

+++WSTĘPNA PROGNOZA JUTRZEJSZYCH OPADÓW ŚNIEGU I DESZCZU W NOCY 28/29.11.2021+++ Dokładniejszy komunikat i ostrzeżenie pojawią się jutro przed południem, ale już dzisiaj chcemy przedstawić mniej więcej, jak ma wyglądać sytuacja. Pierwsze opady jutro (28.11), wkroczą do naszego województwa prawdopodobnie między 17:00 a 19:00. W centrum i na południowym zachodzie, w regionie od stolicy po Żyrardów i Sochaczew będzie to sam deszcz, natomiast w regionie Płocka, na zachód od DK50 będzie to deszcz ze śniegiem stopniowo przechodzący w śnieg, przy temperaturze koło 0 stopni. W kolejnych godzinach opady przesuną się do północnej części województwa, na chwilę obecną na zachód od Ciechanowa czy Przasnysza jest szansa na opady samego śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej, natomiast na południowy wschód od tych miejscowości będzie to deszcz lub deszcz ze śniegiem przy temperaturze +2/+5 stopni. Im dalej na wschód i południe tym opady deszczu będą słabsze, ale wystąpić powinny wszędzie i potrwać przynajmniej 4 godziny. Jeszcze przed północą przestanie padać w regionie Warszawy i Płocka, a północne części naszego województwa opady opuszczą dopiero koło godziny 3:00. Spodziewamy przyrost pokrywy śnieżnej w zachodnich powiatach wynosi około 5-10 cm, natomiast w północnej części województwa będzie to maks 2-5 cm. Na południowy wschód od linii Sochaczew-Pułtusk-Ostrołęka nie ma co liczyć nawet na zabielenie. Dokładniejsze ostrzeżenia pojawią się jutro. A poniżej link do aktualnych wskazań modeli synoptycznych na godzinę 21:00 i 0:00 wg modeli ICON oraz ARPEGE, oraz prognozowaną temperaturę o północy wg tychże modeli Źródło wxcharts.com

