Burzowa pogoda w Polsce 28.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Obserwujemy rodzący się nad Morzem Śródziemnomorskim medigan. Jest wniosek aby otrzymał imię APOLLO. Przyczynił się on do ofiar śmiertelnych oraz wielu strat na Sycylii.

Uwaga Kierowcy. W kolejnych godzinach nie wykluczamy lokalnych mgieł i zamgleń które będą ograniczały widoczność do 150 m, a lokalnie do 50 m.

Prognoza weekendowa! Bardzo ładny mieliśmy dziś dzionek, po ustąpieniu porannych zamgleń, słońce towarzyszyło nam w pełnej okazałości przy dość wysokich temperaturach jak na tę porę roku. Co więcej kochani, jutro będzie identycznie a zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami, doskonała pogoda pozostanie z nami podczas ostatniego weekendu października! 😃 SOBOTA Po porannych zamgleniach, szybko do głosu dojdzie piękna słoneczna aura, która zachęci nas do wykorzystania tego czasu na zewnątrz. Temperatury będą dochodziły do 15/17°C. Wiatr będzie delikatnych z kierunków południowych. NIEDZIELA Ostatni dzień października będzie piękny, słoneczny i z temperaturami od 14 do 16°C. Nie będzie nigdzie padało a wiatr będzie słaby, jedynie w Bieszczadach troszkę mocniejszy. Specjalnie dla was nasi drodzy czytelnicy, przygotujemy dokładną prognozę pogody na dzień Wszystkich Świętych, która ukaże się w sobotnie popołudnie😃 Korzystajmy z ostatnich tak ładnych dni bo listopad od początku da nam popalić...