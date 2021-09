Burzowa pogoda w Polsce 28.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Prognoza burzowa na 28.09.2021 We wtorek pojawi się niewielka szansa na powstanie słabych, niezorganizowanych burz. Na ich rozwój wpływ będzie miał chłodny front atmosferyczny oraz występująca przed nim linia zbieżności. Rozwoju komórek spodziewamy się w godzinach popołudniowych. Burze, jeśli powstaną, charakteryzować się będą słabą siłą, a głównym zagrożeniem będzie punktowo intensywny opad deszczu oraz możliwe opady niewielkiego gradu. Prognoza dostępna jest także na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-28-09-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

Prognoza burzowa na dziś (wtorek) Ważność: od godz. 09:00 do godz. 20:00 dnia 28.09.2021 👉Opis ogólny: Dzisiaj szansa na rozwój burz będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Możliwe są opady deszczu 10-15 mm z lokalnymi kumulacjami do 25 mm oraz porywami wiatru do 50-55 km/h. 🧐Opis szczegółowy: Polska pozostaje w zasięgu wyżu z centrum na pograniczu Finlandii i Rosji. Zachodnia część kraju jest w strefie frontu chłodnego i poprzedzającej go linii zbieżności. Pozostajemy w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnym morskim, jedynie nad wschodnią część kraju napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia kontynentalnego. Burze możliwe są będą na zachodzie i południowym zachodzie kraju, w strefie linii zbieżności. Jest tam prognozowana słaba niestabilność (LI do -3K) oraz zwiększone zasoby wilgoci (TPW 25-30 mm). Z uwagi na małe ilości prognozowanej energii CAPE oraz wyraźne niedosyty wilgoci w środkowej troposferze, szanse na rozwój burz są ograniczone. Jeśli się natomiast utworzą, będą one słabe i nie powinny im towarzyszyć groźne zjawiska. Ze względu na słabe warunki kinematyczne burze będą w postaci izolowanych komórek lub niezorganizowanych klastrów. Możliwe są opady deszczu do 15 mm i lokalne kumulacje do 25 mm (burze będą bardzo wolno przemieszczać się na zachód) oraz porywy wiatru do 50-55 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true