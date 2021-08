Burzowa pogoda w Polsce 28.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Przed nami całkiem przyzwoita sobota. Sporo słonecznych chwil oraz punktowe opady. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 14/20°C. Miłej soboty 🙂. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 28.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

🧐Monitoring bieżącej sytuacji burzowej, godz. 06:55, 28.08.2021. 👉👉Aktualnie burze w Polsce nie występują. Na wschodzie i północnym wschodzie kraju, utrzymuje się strefa opadów deszczu, lokalnie o umiarkowanym natężeniu do 10-15 mm/1h. Cały układ , wraz ze strefą frontu, bardzo powoli przemieszcza się na zachód, północny zachód.

Deszczyk pada, deszczyk pada, parasol☔prawie cały dzień się nada😅Przede wszystkim na wschodzie i w rejonie Szlaku WJM⛵ Jak tam samopoczucie, udało się jakoś wstać, w który to już z rzędu sierpniowo-jesienny poranek?🥴 Źródło obrazu: https://www.meteoinfo.by #pogoda #Warmia #Mazury #sierpień2021

W sobotę pogoda w Polsce bez większych zmian. Na przeważającym obszarze kraju w ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie konwekcyjne, a wraz z nim pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Najwięcej burz prognozujemy na północy i południowym zachodzie Polski. W okresie ważności prognozy ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk towarzyszących burzom nie będzie istotnie podwyższone. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: https://lowcyburz.pl/2021/08/28/prognoza-konwekcyjna-na-dzien-28-08-2021-i-noc-28-29-08-2021/

Dzisiejszy dzień troszeczkę lepszy z zachmurzeniem umiarkowanym oraz prześwitami słońca. Temperatury od 16° do 19/20°C oraz bardzo słaby wiatr sprawią, że dzień będzie przyjemny. Ciśnienie 1015hPa. Warto wykorzystać ten dzień ponieważ jutro kurtyna opadnie i będzie padać deszcz. Życzymy wam miłej soboty oraz dużo odpoczynku. 🙋

👉⛈ Prognoza burz na sobotę 28.08.2021, z ważnością od 8:00 do 20:00. 👉⛈ Dziś prawdopodobieństwo rozwoju burz jest ograniczone, jednak jeżeli się utworzą, to będą na ogół słabe i lokalne. Burze mogą występować niemal w całym kraju, jednak największa szansa na ich rozwój będzie na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Burzom mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu do 10-15 mm i porywy wiatru około 55-60 km/h. 👉⛈ Opis szczegółowy Dziś Polska nadal będzie w zasięgu rozległego ale dość płytkiego niżu z głównym ośrodkiem nad Litwą i wtórnymi ośrodkami nad Bałtykiem Południowym i w rejonie Czech. Na krańcach północnych i południowym zachodzie Polski, zaznaczy się strefa wilgoci związana z systemem frontów atmosferycznych, powiązanych ze wspomnianymi niżami. Nadal nad obszarem naszego kraju będzie zalegała bardzo wilgotna i umiarkowanie ciepła masa powietrza. Burze mogą się tworzyć bardzo lokalnie, na ogół będą rozproszone i krótkotrwałe. Ich rozwój nastąpi głównie po południu, po nagrzaniu się i zdestabilizowaniu dolnej warstwy atmosfery pod wpływem promieni słonecznych. Wartości energii dostępnej drogą konwekcji będą znikome (CAPE do 400 J/kg), a atmosfera będzie jedynie nieznacznie niestabilna (LI do -3K). Z tego względu szansa na rozwój burz jest ograniczona, jednak z uwagi na dynamiczne wymuszenia w rejonie frontu i licznych, niewielkich linii zbieżności, nie można ich zupełnie wykluczyć. Z uwagi na podwyższoną wilgotność zalegającej masy powietrza, burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do około 10-15 mm. Ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km również będzie marginalne, na ogół do 5 m/s, jedynie lokalnie na krańcach północno-wschodnich do 15 m/s, co może nieco ułatwić organizację burz w tym rejonie. Porywy wiatru na ogół nie powinny przekraczać 55 km/h, jedynie na północnym wschodzie do 60 km/h. 👉⛈ #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

AKTUALIZACJA OSTRZEŻENIA PRZED SILNYMI OPADAMI DESZCZU ++25-02.08-09.2021r.++ Z POWODU MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA CIĄGŁYCH OPADOW DESZCZU NA PÓŁNOCNYM WSCHODZIE ZOSTAJE WYDANY 2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA. OBECNE OPADY WRAZ Z WCZEŚNIEJSZYMI OPADAMI MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIE DO POWSTANIA WIĘKSZYCH SUM OPADOWYCH. Ważne od 22:15 dnia 25.08.2021r. do 11:00 dnia 02.09.2021r. Przed nami kolejne deszczowe dni. Znad Szwecji przez Bałtyk wędruje w naszym kierunku pogłębiający się układ niskiego ciśnienia o imieniu Nick. Po wkroczeniu na obszar kraju jego dalsza wędrówka będzie blokowana (podobnie jak wędrówka niżów genueńskich, które również mogą się pojawić w ciągu nadchodzących dni). Na ten moment nie można określić jeszcze wędrówki oraz intensywności każdego z niżu, choć jedno jest pewne. W ciągu tych dni w całej Polsce spadnie na pewno ponad 20mm deszczu. Jest to dosyć niepokojąca sytuacja, ponieważ poziom rzek nie opadł jeszcze po ostatnich opadach a już nadchodzą kolejne. Obecnie opady obserwujemy już na zachodzie oraz północy Polski. 2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA (KOLOR POMARAŃCZOWY) Zostaje on wydany dla regionów Polski północno wschodniej ze względu na możliwość wystąpienia dość sporych akumulacji opadów. Sumy w tym rejonie do końca ważności ostrzeżenia (do początku 2-3 września) mogą osiągać lub nawet przekraczać 50mm. Istnieje szansa że tam gdzie wystąpią burze sumy przybliżą się do ok. 70-80mm deszczu. Najwięcej deszczu w tym regionie spadnie dzisiejszej nocy. Sumy osiągną 10-20mm, lokalnie więcej. Już teraz lokalnie sumy w tym regionie przekraczają 30-40mm deszczu. 1 STOPIEŃ ZAGROŻENIA (KOLOR ŻÓŁTY) W ciągu ważności ostrzeżenia suma opadów w całej Polsce może przekroczyć 20mm deszczu. Opady będą miały początkowo charakter przelotny, choć później (najprawdopodobniej od piątku) będą one miały coraz częściej charakter ciągły i zarazem długotrwały. Kilka modeli wskazuje na sumy przekraczające na znacznym obszarze Polski 50-70mm deszczu (co daje 2 stopień zagrożenia). Z powodu, że termin jest bardzo długi i prognozy mogą ulec zmianie ograniczamy się na ten moment do stopnia 1. PS. Możliwe są dalsze aktualizacje ostrzeżenia!

Prognoza burzowa na 28.08.2021 W sobotę nad naszym krajem ponownie pojawią się dogodne warunki do rozwoju komórek konwekcyjnych. W większości będą to komórki opadowe o charakterze rozproszonym. Nieco bardziej wypiętrzone ośrodki będą miały potencjał do generowania wyładowań atmosferycznych. Pierwsze formacje pojawią się około południa. Poszczególne ośrodki konwekcyjne przyjmą charakter izolowany. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu oraz lokalnie silniejsze porywy wiatru. Nie można również wykluczyć pojawienia się lejków kondensacyjnych. Późnym popołudniem potencjał do rozwoju konwekcji będzie coraz słabszy. Prognoza dostępna jest także na naszej stronie internetowej: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-28-08-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.