Burzowa pogoda w Polsce 28.05.2022. Zobacz najnowsze informacje

#Iława 29 maja 2022 ⛅️☁️🌦 Specjalna prognoza pogody na rzecz: II IŁAWSKI RAJD SAMOCHODOWY ” JEZIORAK” RAZEM DLA AUTYZMU Zapraszamy każdego w dniu jutrzejszym oczywiście do pięknej Iławy <3 Mega wydarzenie i świetna inicjatywa! ▶️Opis.: W niedzielę w dalszym ciągu wpływ na pogodę w Polsce będzie miała rozległa zatoka niskiego ciśnienia znajdująca się na północ od naszego kraju. Oznacza to kontynuację chłodniejszej aury pogodowej również na końcu tego tygodnia. Opadów powinno być mniej niż w poprzednich dniach, jednak te z pewnością mogą się pojawić. Co ważne ucichnie uporczywy wiatr. Od rana w województwie Warmińsko-Mazurskim nie spodziewam się silniejszych stref opadów, tylko lokalnie słaby deszcz lub mżawka. W Iławie niebo raczej będzie zachmurzone, lecz przejaśnienia są jak najbardziej możliwe. W ciągu dnia pojawią się warunki do inicjacji konwekcji w rozproszonym trybie (w jednym miejscu popada w drugim może być słonecznie) Wilgotne dość chwiejne powietrze polarnomorskie może produkować liczne chmury Cumulus wypiętrzające się w chmury Cumulonimbus niosące przelotne opady deszczu. Opady będą mieć charakter lokalny, więc nie muszą się zjawić. Niewykluczona słaba, pojedyncza burza (raczej mało prawdopodobne aby rozwinęła się nad miastem) Przy chwilach z większym zachmurzeniem odczuwalna temperatura nieco niższa, przy przebłyskach słoneczka do +15/+16*C. Ciśnienie w normie, wiatr tylko chwilami nieco silniejszy. Bliżej wieczorka powinno pojawić się więcej rozpogodzeń. Dodam że wedle modeli prognostycznych jest mimo wszystko spora szansa że skupisko największych opadów minie Iławę i oby właśnie tak było. Mam wielką nadzieję że pogoda mimo wszystko dopiszę i tegoroczny rajd przyciągnie tłumy kibiców na ulice miasta. Serdeczne pozdrowienia z Kujawsko-Pomorskiego 😊😁