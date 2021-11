Burzowa pogoda w Polsce 27.11.2021. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce 艁ukasz Kaczanowski

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Trzeba przyzna膰 偶e przetaczaj膮cy si臋 wczoraj o艣rodek ni偶owy z rodowodem 艣r贸dziemnomorskim by艂 dla nas bardzo 艂askawy, akumulacja opad贸w deszczu na obszarze wojew贸dztwa by艂a ni偶sza od wskaza艅 wczorajszych rozda艅 prognostycznych, a nap艂yw cieplejszego powietrza by艂 silniejszy co zaowocowa艂o przyjemnymi jak na listopad temperaturami, Lesko 10,6掳C. W sobot臋 Podkarpacie pozostanie w obszarze obni偶onego ci艣nienia stopniowo wype艂niaj膮cego si臋 ni偶u z rodowodem 艣r贸dziemnomorskim, kt贸ry ucieka nad pogranicze litewsko-bia艂oruskie. Nad region nap艂ywa 艂agodna jak na obecny miesi膮c masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W dzie艅 zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami oraz rozpogodzeniami. Miejscami wyst膮pi膮 przelotne opady deszczu, na terenach podg贸rskich niewykluczone opady mieszane oraz sam 艣nieg. Temperatura maksymalna powietrza oscylowa膰 b臋dzie w interwale -1/6掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany, na urozmaiconych terenach po艂udnia regionu okresami silny i porywisty do 60-80 km/h. Mi艂ej soboty 馃檪馃檵. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 27.11.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.