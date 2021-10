Burzowa pogoda w Polsce 27.10.2021. Zobacz najnowsze informacje

"Ehhh trzeba było gdzieś uderzyć na zachód Słońca. Ktoś poluje ? 🙂. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 27.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Ehhh trzeba było gdzieś uderzyć na zachód Słońca. Ktoś poluje ? 🙂

Wstępna prognoza pogody na Wszystkich Świętych 2021 - IncusMeteo

Wstępna prognoza pogody na Wszystkich Świętych 2021 - IncusMeteo

Już w poniedziałek, 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Czas, w którym odwiedzamy groby zmarłych, wspominamy bliskich, oraz wszystkich tych, którzy odeszli. Przed niektórymi z nas kilkugodzinna jazda na drugi koniec kraju. Wiele wskazuje na to, że będzie do dzień typowo jesienny - pochmurny i na przeważającym obszarze kraju deszczowy. Przyjrzyjmy się, jaka pogoda ma nam towarzyszyć tego dnia. 🔴 https://incusmeteo.com/wstepna-prognoza-pogody-na-wszystkich-swietych-2021/

Pogoda na środę i czwartek okiem Jarosława Turały. 27.10.2021

Pogoda na środę i czwartek. Jaka będzie temperatura, ciśnienie. Czy będzie padać? Czy będzie wiatr?

Pogodnie i sucho 🙂

Pogodnie i sucho 🙂

Dzień dobry 🙂🙂 Za nami całkiem ciepła noc, poza terenami górskimi wartości o poranku mamy dodatnie. Tymczasem środa nie przyniesie nam żadnych znaczących zmian w pogodzie. W dalszym ciągu pozostajemy w objęciach rozległego obszaru podwyższonego ciśnienia rozciągającego się od południowej części europejskiej Rosji przez Europę Środkową, Zachodnią po Półwysep Iberyjski. Nad Podkarpacie dociera łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Zachmurzenie początkowo całkowite oraz duże, w ciągu dnia przejaśnień oraz rozpogodzeń w całym regionie będzie tylko przybywać. Będzie to też kolejny dzień bez opadów, cały październik zapisze się w naszym województwie jako skrajnie suchy. Jest wiele miejsc na Podkarpaciu gdzie od początku miesiąca nie spadła ani jedna kropla deszczu. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 9-14°C, miejscami 15°C. Wiatr nieznaczący. Miłej środy wszystkim życzę 🙂🙂 Dane kachelmannwetter, IMGW-PIB