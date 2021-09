Burzowa pogoda w Polsce 27.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce Pogoda długoterminowa na październik 2021. Prognoza dla Polski będzie łaskawa? | DobraPogoda24.pl

Kochani Czytelnicy !! Dziś mija dokładnie 4 lata, od powstania Myszkowskich Łowców Burz. W tym czasie wiele się działo w pogodzie oraz w naszej ekipie. Jedno jest niezmienne od lat, czyli Wasze bezpieczeństwo. Dlatego też nieustannie pracujemy nad rzetelnością naszych prognoz i ostrzeżeń, a w czasie dynamiki w pogodzie zapewniamy relacje, pozwalające śledzić sytuację pogodową w czasie rzeczywistym. Przez te 4 lata w naszym zespole miała miejsce spora rotacja. Jednak nigdy nie pozwoliliśmy sobie na to, by nie pojawiła się na naszej stronie prognoza pogody lub analiza zagrożeń meteorologicznych. Pamiętamy nasze początki, kiedy to jedna osoba była odpowiedzialna za codzienne prognozy oraz analizy. Obecnie jest to sztab ludzi, którzy poświęcają swój czas oraz doświadczenie byśmy wszyscy czuli się bezpiecznie. Oczywiście należy wspomnieć, że bez Was nasza działalność nie miałaby sensu. Istniejemy głównie dzięki naszym Czytelnikom. Przez te 4 lata były lepsze momenty, jak otrzymanie statuetki Promotor Myszkowa, czy wywiady w radiu i telewizji. Do mniej możemy zaliczyć refleksje i chęć zaprzestania działalności. Przez ten czas spotykaliśmy się z dezaprobatą, jak i uznaniem. Jednak jesteśmy nad. Obecnie mamy dwa systemy ostrzeżeń. Jeden w formie SMS (płatny), a drugi jest skierowany dla jednostek OSP z naszych okolic. Obecny rok to rok rozwoju Myszkowskich Łowców Burz. Często nas można zobaczyć w telewizji, czy usłyszeć w Radio Fest. Nawiązaliśmy również współpracę z projektem VAPE PROJECT, czy z WINNICA RAJSKA. Warto tez dodać, że aktywnie od początku naszej działalności wspiera nas Radny Powiatu Rafał Kępski. Razem w roku 2020/2021 udało się nam pozyskać aż trzy nowe stacje meteorologiczne, z czego jedna zastąpiła uszkodzoną przez burzę stacje meteorologiczną w Dąbrownie. Kolejne dwie stacje są obecnie na terenie Myszkowa. Mimo, że nasza ekipa jest stosunkowo młoda to wiemy, jaka jest nasza misja - edukacja z zakresu zjawisk pogodowych. Mamy nadzieję, że kolejne lata pozwolą nam dalej rozwijać się i działać dla wspólnego bezpieczeństwa. Podpisano Myszkowscy Lowcy burz