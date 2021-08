Burzowa pogoda w Polsce 27.08.2021. Zobacz najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Dzień dobry 🙂 W piątek pogodowe karty rozdaję wielocentryczny niż znad Europy Środkowej. Ten stopniowo wypełniający się niż, jeszcze przez kilka najbliższych dni będzie będzie ośrodkiem barycznym sterującym przepływem mas powietrza w naszym regionie. Tymczasem w rejonie Wysp Brytyjskich znajduje się centrum pogodnego wyżu, który jest częścią rozległego wału wyżowego, który obejmuje swoim zasięgiem całą Europę Północną i sięga aż terenów Morza Białego. Do nas niestety zaciąga niebyt ciepłe masy powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Zachmurzenie na ogół duże z przejaśnieniami do umiarkowanego. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 12/18°C. W miejscach największych rozpogodzeń, po dostatecznym ogrzaniu warstwy granicznej wystartuje konwencja cumulusowa prowadząca przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Na papierze najkorzystniejsze warunki panować mają wzdłuż zachodnich rubieży Podkarpacia oraz częściowo w centrum. Z burzami mogą wiązać się intensywne opady deszczu do 5-15 mm oraz silniejsze podmuchy wiatru do 55-65 km/h.

Prognoza burzowa na dziś (piątek) Ważność: od godz. 08:00 do godz. 20:00 dnia 27.08.2021 👉⛈Burze mogą dzisiaj występować prawie w całym kraju. Będą one liczne, ale na ogół słabe i krótkotrwałe. Z burzami mogą wiązać się opady deszczu do około 15 mm, ale możliwe będą miejscami kumulacje opadów do około 20 mm. Porywy wiatru w czasie burz nie powinny przekraczać 65 km/h. ☝Polska nadal pozostawać będzie pod wpływem wypełniającego się niżu znad wschodnich Niemiec i Ziemi Lubuskiej. Pozostaniemy w tej samej, chłodnej i wilgotnej masie powietrza polanego morskiego. 🧐Obecność chłodnej masy powietrza oraz wpływ insolacji przyczyni się do zwiększeni pionowego gradientu temperatury, co doprowadzi z kolei do wystąpienia stosunkowo niedużej niestabilności. Wilgotny profil pionowy troposfery, brak czynników hamujących konwekcję oraz jej wspomaganie przez obecność ośrodka niżowego sprawią, że opady przelotne i burze będą mogły się swobodnie rozwijać. Burze będą występować licznie, ale będą na ogół rozproszone i krótkotrwałe, bez intensywnych zjawisk. W czasie burz możliwe będą opady deszczu do około 15 mm, ale możliwe będą miejscami kumulacje opadów do około 20 mm. Porywy wiatru w czasie burz nie powinny przekraczać 65 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true