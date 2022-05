Burzowa pogoda w Polsce 27.05.2022. Zobacz najnowsze informacje

Nad Polskę napływać będzie chłodna polarno-morska masa powietrzna z północnego-zachodu. Przez Polskę przemieszczać ma się chłodny front atmosferyczny. Za frontem w centrum i na północy kraju rozwijać się mają burze adwekcyjne. Przy samym froncie prawdopodobieństwo burz jest mniejsze. W południowej części kraju pionowy gradient temperatury nie będzie wysoki i osiągnie ok.5-6 °C/km. Chwiejność termodynamiczna będzie niewielka. Wskaźnik MLCAPE osiągnie ok. 100-200 J/kg. Przy silniejszym wymuszaniu wznoszenia powietrza w pobliżu frontu możliwe jest utworzenie się słabych i lokalnych burz. Nie będą one stanowić większego zagrożenia. Na północy i w centrum kraju chwiejność atmosferyczna będzie większa. Wskaźnik CAPE może przekraczać 500 j/kg. Nałoży się na to stromy pionowy gradient temperatury powietrze osiągający 7-7,5 °C/km. Warunki kinematyczne będą korzystne dla dłuższego utrzymywania się burz. Nasz kraj znajdować ma się w zasięgu górnotroposferycznego prądu strumieniowego. Uskok wiatru z warstwy 0-6 km osiągać może umiarkowane i wysokie wartości przewyższające 20 m/s. Burze przemieszczać się mają szybko z północnego-zachodu na południowy-wschód. Możliwy jest rozwój superkomórek burzowych jak i niewielkich układów burzowych. Wśród zjawisk towarzyszących można spodziewać się silniejszych porywów wiatru (do 80-90 km/h). Nie wyklucza się opadów gradu (do ok 3 cm średnicy) jak i silniejszych opadów deszczu (do 20 mm). Burze rozwijać się mają głównie w ciągu dnia, lecz na wybrzeżu nie można wykluczyć ich rozwoju w godzinach nocnych. STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej, zachodniej środkowej i wschodniej Polski z powodu ryzyka wystąpienia silniejszych porywów wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na silne opady deszczu oraz opady gradu. https://lowcyburz.pl/2022/05/26/prognoza-konwekcyjna-dla-polski-na-dzien-27-05-2022-i-noc-27-28-05-2022/ #prognoza #burza #pogoda