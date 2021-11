Burzowa pogoda w Polsce 26.11.2021. Zobacz najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawd藕 aktualne (26.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawi艂 si臋 post: "Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Klin wy偶owy, kt贸ry zagwarantowa艂 nam ca艂kiem przyzwoity czwartek szybko ucieka na wsch贸d, a my stopniowo dostajemy si臋 w obszar cyrkulacji cyklonalnej uk艂adu obni偶onego ci艣nienia uk艂adu obni偶onego ci艣nienia z rodowodem 艣r贸dziemnomorskim. Centrum wilgotnego ni偶u uzbrojonego w zesp贸艂 front贸w atmosferycznych, w ci膮gu dnia wejdzie znad Moraw oraz Zachodniej S艂owacji i przew臋druje przez Polsk臋. Opady pochodzenia zimowego b臋d膮 wyst臋powa艂y g艂贸wnie po p贸艂nocno zachodniej cz臋艣ci ni偶u, Podkarpacie znajdzie si臋 po wschodniej jego cz臋艣ci, gdzie nap艂ywa膰 b臋dzie 艂agodna masa powietrza w zwi膮zku z czym dominuj膮cym opadem b臋dzie deszcz. W ci膮gu dnia zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e z przeja艣nieniami. Opady deszczu oraz miejscami wzd艂u偶 zachodnich rubie偶y gdzie 艣ciera膰 si臋 b臋d膮 masy powietrza opady mieszane, przemieszczaj膮ce si臋 z po艂udnia na p贸艂nocny wsch贸d. Suma opad贸w do sobotniego poranka do 10 mm, lokalnie 12 mm. Temperatura maksymalna do 3-8掳C, na wschodzie Podkarpacia do 9掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na obszarach podg贸rskich do 60-70 km/h. Mi艂ego dnia 偶ycz臋 馃檪馃檪. ".

Burze to gwa艂towne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, kt贸re mog膮 wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto sprawdza膰 informacje dotycz膮ce sytuacji burzowej w Polsce, aby by膰 na bie偶膮co. 艢led藕 z nami najnowsze wiadomo艣ci z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Klin wy偶owy, kt贸ry zagwarantowa艂 nam ca艂kiem przyzwoity czwartek szybko ucieka na wsch贸d, a my stopniowo dostajemy si臋 w obszar cyrkulacji cyklonalnej uk艂adu obni偶onego ci艣nienia uk艂adu obni偶onego ci艣nienia z rodowodem 艣r贸dziemnomorskim. Centrum wilgotnego ni偶u uzbrojonego w zesp贸艂 front贸w atmosferycznych, w ci膮gu dnia wejdzie znad Moraw oraz Zachodniej S艂owacji i przew臋druje przez Polsk臋. Opady pochodzenia zimowego b臋d膮 wyst臋powa艂y g艂贸wnie po p贸艂nocno zachodniej cz臋艣ci ni偶u, Podkarpacie znajdzie si臋 po wschodniej jego cz臋艣ci, gdzie nap艂ywa膰 b臋dzie 艂agodna masa powietrza w zwi膮zku z czym dominuj膮cym opadem b臋dzie deszcz. W ci膮gu dnia zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e z przeja艣nieniami. Opady deszczu oraz miejscami wzd艂u偶 zachodnich rubie偶y gdzie 艣ciera膰 si臋 b臋d膮 masy powietrza opady mieszane, przemieszczaj膮ce si臋 z po艂udnia na p贸艂nocny wsch贸d. Suma opad贸w do sobotniego poranka do 10 mm, lokalnie 12 mm. Temperatura maksymalna do 3-8掳C, na wschodzie Podkarpacia do 9掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na obszarach podg贸rskich do 60-70 km/h. Mi艂ego dnia 偶ycz臋 馃檪馃檪

Dzisiejszy dzie艅 minie pod znakiem g艂贸wnie pochmurej pogody oraz s艂abymi/umiarkowanymi opadami deszczu - lokalnie tak偶e deszczu ze 艣niegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osi膮gnie warto艣膰 4-6*C . Mi艂ego dnia 馃檵鈥嶁檪锔忦煒

Prognoza na noc 25/26.11 i dzie艅 26.11 Najbli偶sza noc pochmurna 鈽 z opadami m偶awki 馃導 i do艣膰 silnym wiatrem 馃挩 z zachodu. Rozpogodzenia 馃寽 i s艂abszy wiatr tylko na po艂udniu wojew贸dztwa i tam wyst膮pi s艂aby przymrozek do -2 stopni 馃ザ. W pozosta艂ych obszarach wojew贸dztwa minimalnie 0/+2 stopnie. W pi膮tek od rana przewaga chmur 鈽, ale wiatr os艂abnie, niemal偶e zaniknie. Wczesnym popo艂udniem od po艂udnia wkroczy strefa umiarkowanych opad贸w deszczu i deszczu ze 艣niegiem 馃導馃尐. Do zachodu s艂o艅ca dojdzie do centrum wojew贸dztwa. Temperatura w ci膮gu dnia osi膮gnie w ca艂ym wojew贸dztwie oko艂o +3/+4 stopni. Opady przejd膮 w 艣nieg 馃尐馃尐 dopiero po zachodzie s艂o艅ca, g艂贸wnie w centrum i na po艂udniu wojew贸dztwa

Szybkie pytanie: co najcz臋艣ciej sprawdzacie na mapach pogodowych? Radar wy艂adowa艅, opady deszczu, temperatur臋? Dajcie zna膰.

Silne opady mokrego 艣niegu w pi膮tek. Mo偶liwe 艣nie偶yce. P24

Silne opady mokrego 艣niegu w pi膮tek. Mo偶liwe 艣nie偶yce. Pierwszy du偶y incydent zimowy w tym sezonie. https://lowcyburzpim.pl/2021/11/25/silne-opady-sniegu-w-piatek-sniezyce/ Sie膰 Obserwator贸w Burz 鈥濻orry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros艂awa Tura艂y.

#Prognoza pogody: #pi膮tek 26.11.2021r. W pi膮tek zaczniemy si臋 powoli dostawa膰 pod wp艂yw o艣rodka ni偶owego 鈥濧ndreas鈥 znad Morza P贸艂nocnego. #Noc W nocy zachmurzenie du偶e i ca艂kowite. Szansa na opady ma艂a. Temperatura spadnie do oko艂o 2 stopni Celsjusza. Wiatr s艂aby. #Dzie艅 W ci膮gu dnia zachmurzenie du偶e, miejscami pojawi膮 si臋 przeja艣nienia. Opady nie powinny wyst膮pi膰. Temperatura wyniesie oko艂o 5 stopni Celsjusza. Wiatr s艂aby miejscami umiarkowany z zachodu. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 1000hPa, a ci艣nienie b臋dzie wykazywa膰 tendencj臋 spadkow膮. 呕yczymy mi艂ej nocy i pi膮tku! Lubuscy 艁owcy Burz 馃檪

+++UWAGA+++

W g贸rach w okre艣lonej sytuacji mo偶na zaobserwowa膰 ciekawe zjawisko Widmo Brockenu. Jednak nasz Czytelnik Pan Tomasz podzieli艂 si臋 z nami zdj臋ciem, kt贸re wykona艂 lec膮c samolotem w ostatnim czasie nad Polsk膮, gdzie uchwyci艂 przepi臋kne zjawisko podobne do Widma Brockenu ale w roli g艂贸wnej z samolotem. Naprawd臋 niesamowite uj臋cie, gratulujemy takiego zdj臋cia 馃槏馃槏

+++ UMIARKOWANE ORAZ INTENSYWNE OPADY DESZCZU I MOKREGO 艢NIEGU NAD POLSK膭 - NADCI膭GA NI呕 艢R脫DZIEMNOMORSKI +++ ... W szczeg贸lno艣ci pas od wojew贸dztw dolno艣l膮skiego (po艂udnie, wsch贸d), opolskiego, 艣l膮skiego i cz臋艣ciowo ma艂opolskiego przez centrum (艂贸dzkie), cz. Mazowsze (zach贸d, cz. centrum, p贸艂noc) po woj. warmi艅sko-mazurskie i podlaskie - druga faza pi膮tku, noc z pi膮tku na sobot臋, pocz膮tkowa cz臋艣膰 sobotniej doby ... Do naszego kraju prosto znad basenu Morza 艢r贸dziemnego kieruje si臋 centrum aktywnego o艣rodka ni偶owego z systemem mocno uwodnionych front贸w atmosferycznych. Uk艂adowi niskiego ci艣nienia towarzysz膮 dwa zr贸偶nicowane termicznie sektory mas powietrza - ciep艂y, z nap艂ywem polarno-morskiej masy post臋puj膮cym z po艂udniowego - wschodu Europy oraz ch艂odny, ze sp艂ywem polarnego i arktycznego powietrza z p贸艂nocno - zachodnich rejon贸w kontynentu europejskiego. Spora zawarto艣膰 wilgoci zaci膮gni臋ta przez depresj臋 baryczn膮 przyniesie na obszarze po艂udniowej, 艣rodkowej, po艂udniowo - wschodniej, wschodniej i p贸艂nocno - wschodniej Polski spor膮 porcj臋 umiarkowanych oraz intensywnych opad贸w mieszanych, powoduj膮cych niebezpieczne warunki na drogach. Wp艂yw ch艂odniejszego strumienia powietrza najwi臋kszym potencja艂em dla opad贸w mokrego, ci臋偶kiego 艣niegu 鉂勨潉鉂 z kilkucentymetrowymi, a miejscami nawet kilkunastocentymetrowymi przyrostami pokrywy 艣nie偶nej najbardziej zaznaczy si臋 w pasie od woj. opolskiego, 艣l膮skiego i cz臋艣ciowo ma艂opolskiego, a tak偶e po艂udniowej oraz wschodniej cz臋艣ci Dolnego 艢l膮ska (zw艂aszcza p贸藕niejsze popo艂udnie, wiecz贸r, pocz膮tkowa faza nocy) przez woj. 艂贸dzkie, cz. mazowieckie (wiecz贸r, noc) po regiony p贸艂nocno - wschodnie (W-M, Podlasie - g艂贸wnie godziny nocne i pierwsza faza sobotniej doby). Opady mokrego, ci臋偶kiego 艣niegu z jednej strony b臋d膮 powodowa膰 masowe oblodzenia mokrych nawierzchni dr贸g i chodnik贸w, a z drugiej doprowadz膮 do uszkodze艅 drzewostanu i awarii energetycznych. Bardzo prosimy wszystkich podr贸偶uj膮cych w tym okresie na wspomnianych obszarach o zachowanie wyj膮tkowej ostro偶no艣ci! Przeka偶cie prosz臋 t臋 informacj臋 dalej, tym bardziej 偶e to pierwszy w tegorocznym sezonie jesiennym tak rozleg艂y akcent z opadami mokrego, ci臋偶kiego 艣niegu o umiarkowanym oraz intensywnym nat臋偶eniu 鉂 *Z uwagi na du偶膮 niestabilno艣膰 uk艂ad贸w barycznych przemieszczaj膮cych si臋 w nasz膮 stron臋 Europy znad basenu Morza 艢r贸dziemnego, z pewno艣ci膮 b臋d膮 jeszcze zachodzi膰 pewne korekty w trajektorii oraz g艂臋boko艣ci omawianego o艣rodka ni偶owego. Jest to bardzo istotna informacja z punktu widzenia naprawd臋 cienkiej granicy z opadami deszczu oraz 艣niegu (do takiego stopnia, 偶e w jednej cz臋艣ci wi臋kszego miasta, np. na terenie Warszawy mo偶e la膰 deszcz, a w drugiej sypa膰 艣nieg), kt贸rej niewielkie przesuni臋cie na wsch贸d b膮d藕 zach贸d b臋dzie skutkowa膰 nieznaczn膮 r贸偶nic膮 temperatury, a co za tym idzie zmian膮 rodzaju opadu (z ciek艂ego na sta艂y i odwrotnie). W kolejnych dniach musimy si臋 liczy膰 z kolejnymi strefami opad贸w mieszanych o umiarkowanym oraz intensywnym nat臋偶eniu nasuwaj膮cych si臋 z po艂udnia dalej na p贸艂noc. Grafiki: GFS, UMPL, ICON - prognozowane: - nat臋偶enie opad贸w mokrego 艣niegu (ch艂odny sektor ni偶u 艣r贸dziemnomorskiego) oraz deszczu (ciep艂y sektor) na drug膮 faz臋 pi膮tku oraz noc z pi膮tku na sobot臋. _ Przypominamy o mo偶liwo艣ci wsparcia naszej dzia艂alno艣ci poprzez Patronite: https://patronite.pl/skywarn Za ka偶de wsparcie pi臋knie dzi臋kujemy! :)

