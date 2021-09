Burzowa pogoda w Polsce 26.09.2021. Zobacz najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Dzisiaj czeka nas spokojny pogodowo dzień, burz się nie spodziewamy. Jutro niskie prawdopodobieństwo burz wystąpi w Sudetach, pojutrze na krańcach zachodnich Polski. Jeśli burze się rozwiną, to będą to bardzo lokalne i słabe zjawiska.

Dzień dobry w niedzielę 🙂 Pomimo że znajdujemy się w zasięgu klina wyżowego ośrodka z rejonów Morza Czarnego, to przez dużą zawartość wilgotności względnej zwłaszcza w dolnej partii troposfery zaciągniętą znad Atlantyku przez niż znad Wschodniej Europy, zalega spora warstwa zachmurzenia podinwersyjnego. W porównaniu do dnia wczorajszego tej wilgoci jest ciut mniej więc prawdopodobieństwo na większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia są większe. Przez większość część dnia jednak zachmurzenie całkowite oraz duże w drugiej części dnia z przejaśnieniami do umiarkowanego. Najwięcej słońca pojawi się w Bieszczadach oraz Beskidach. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 17-21°C, punktowo 22°C. Opady na dzisiaj nie są prognozowane, co w sumie jest dobra informacją. Nad obszar kraju dotarła doksyczna chmura dwutlenku siarki wyemitowa przez wulkan znad Wysp Kanaryjskich. Z racji że dwutlenek siarki w atmosferze przechodzi proces oksydacji, w połączeniu z zawieszonymi kropelkami wody może być powodem powstania niebezpiecznego dla roślin (i nie tylko) kwaśnych deszczy. Dane satelitarne sat24, kachelmannwetter