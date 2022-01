Burzowa pogoda w Polsce 26.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

Co nas czeka w kolejnych dniach w pogodzie – Wstępna analiza. Nasz zespół cały czas obserwuje najnowsze wyliczenia modeli numerycznych, które caly czas sugerują w swoich prognozach, że kolejne dni mina nam pod znakiem dynamicznej pogody. Poniżej opiszemy co na tę chwilę wiemy o pogodzie. Już jutro w godzinach popołudniowych zacznie się wzmagać wiatr do 50 km/h, lecz z biegiem czasu wiatr ten zacznie się nasilać i w godzinach nocnych prognozujemy, że podmuchy wiatru mogą dochodzić do 60-75 km / h a lokalnie do 80 km/h. Wiatr silny zostanie z nami tak naprawdę do końca dnia. W sobotę prognozujemy ponownie dynamiczny okres w pogodzie z powodu frontu atmosferycznego, który w godzinach popołudniowych nasunie się nad nasze okolice. Spodziewamy się intensywnych opadów śniegu, który z czasem będzie przechodzić w opady mieszane oraz opady samego deszczu. Niestety ponownie w godzinach wieczornych wiatr zacznie się wzmagać do 30-50 km/h. Najbardziej niebezpieczna sytuacja zapowiada się w Niedziele, gdzie nasz zespół bardzo duża uwaga obserwuje najnowsze aktualizacje modeli numerycznych, kiedy to wystąpi silna wichura nad naszymi okolicami, a najsilniejsze podmuchy wiatru mogą dochodzić lokalnie do 80-100 km/h, lecz tutaj jest dość odległy termin, jeżeli chodzi o mówienie o pewnych scenariuszach, lecz modele numeryczne cały czas prognozują to wichurę. Dodatkowo podczas tak dużej dynamiki w pogodzie nie można wykluczyć lokalnych burz.